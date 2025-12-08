Максуту ОМАРОВУ вменяли убийство соседа - тот якобы сказал, что бывшая жена первого работает массажисткой в Астане и оказывает интимные услуги. Признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы. В суде защитники доказывали, что признательные показания из него выбили пытками. Эту же позицию озвучили на видео и прислали в редакцию дети Омарова.

Фото из архива «НГ»

Согласно материалам дела, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к соседу Ермакану Тлеубергенову. Тот предложил выпить. Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги. После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

Защита же доказывала, что доказательства прокурора не указывают на причастность Омарова к убийству.

Кадр из видео Азизы ОМАРОВОЙ

- Обнаружив его тело (погибшего - «НГ»), отец сразу же сообщил сотрудникам полиции, но вместо того, чтобы зафиксировать его как свидетеля, они делают обыск его дома как места происшествия, хотя место происшествия - это дом соседа, а не моего отца, - говорит на видео дочь осужденного Азиза ОМАРОВА. - Отца подвергали физическому и психологическому давлению, душили пакетом, били, не давали спать, есть, ходить в туалет, незаконно удерживали в акимате. Чтобы узаконить свое задержание, они вывели отца на территорию акимата, чтоб он справил свою нужду, указали, куда нужно будет сходить. После чего сами же сотрудники полиции его фотографируют и задерживают на 5 суток.

Семья Омарова намерена обжаловать приговор.