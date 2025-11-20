Прокурор Анар ОСПАНОВА настаивала на том, что Тлеубергенова убил Омаров, так как первый якобы сказал, что жена последнего оказывает интимные услуги в массажном салоне. И заявила: защита попытается доказать, что Тлеубергенова убил кто-то другой за его связь с другими женщинами.





Фото из архива «НГ»

Напомним, жителя поселка Красная Пресня Максута ОМАРОВА обвиняют по ст. 99 ч. 1 УК РК («Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку»). Ему также вменяют кражу на сумму около 13 000 тенге, совершенную раньше даты убийства и в отношении другого потерпевшего. Вину в краже он признает, а в убийстве - нет.

Согласно обвинительному заключению, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к своему соседу Ермакану Тлеубергенову. Тот предложил выпить.

- Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитывала текст заключения прокурор Анар ОСПАНОВА. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

Сегодня. 20 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области с участием присяжных заседателей прошла первая часть прений - в которой стороны спорят о доказанности вины подсудимого.

- Сейчас вами будет выслушана линия защиты, и она будет строиться на негативе в отношении Тлеубергенова, по мнению стороны защиты, на отсутствии умысла на убийство у подсудимого и на возможном совершении убийства другим человеком на почве отношений с другими женщинами, - попыталась предвидеть аргумент защиты прокурор. И продолжила: - Производилась молекулярно-генетическая экспертиза, по результатам которой на куртке Омарова обнаружена кровь Тлеубергенова. На левой стороне также обнаружены следы крови. Омаров у нас левша.

- Не убивал я. Если бы я хотел его убить, я бы не спасал его, - кратко выступил подсудимый.

- Обвинение моего отца в убийстве не подтверждено ни одним допустимым, достоверным и непротиворечивым доказательством, - начала свое выступление дочь Омарова и его общественный защитник Азиза ОМАРОВА. - Я знаю своего отца всю жизнь, я знаю, какой он человек. Эти действия, в которых его обвиняют, просто несовместимы с ним. Мой отец очень добрый и отзывчивый человек. всегда идет на помощь. Обстоятельства обнаружения тела полностью исключают виновность. Мой отец пришел к погибшему домой по рабочему вопросу. Зайдя в дом, он увидел соседа в крови. Испугавшись и не понимая, что произошло, он сразу же обратился к знакомым, чтобы вызвать помощь. Так ведет себя человек, который обнаружил трагедию, а не преступник. Он не скрывался, не заметал следы, не менял одежду, не выдумывал алиби, не пытался уйти от полиции. Его действия были естественными, искренними. Экспертиза не установила следов борьбы на теле отца. Единственный аргумент обвинения - это капля крови на куртке. Если вы помните, мы видели фото тела - сколько ранений, сколько крови было. И на куртке всего капля крови. Да, у него на куртке были пятна бурого цвета, но это рабочая куртка - он режет скот. По ножам (которые также изымались с нарушениями - без понятых и самого отца), использовавшимся для бытовых нужд, экспертиза не показала следы погибшего.

Азиза Омарова, Константин Геращенко и Константин Геращенко

- Убийство совершается по разным мотивам: чтобы скрыть другое преступление, из корыстных побуждений, из-за больших денег, - сказал адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО (справа). - Я считаю, в данном случае это ничего не подходит. В нашем случае Омарову вменяется млтив о бывшей жене, с которой он 8 лет не живет. Как-то не тянет на мотив жестокого убийства с четырьмя ножевыми ранениями.

Он обратился к присяжным:

- Вы смотрели видео допроса Омарова. Мы все прекрасно видели, кто там говорит и что говорит Омаров своим ртом. Он говорит «да», «нет», «не знаю». А говорит следователь, печатает следователь свои слова. Во втором допросе мы не все видео смотрели, мы смотрели там, где он признает. Дальше на видео он не признает и объясняет, почему он себя оговорил. Об этом я вам не могу говорить, ну, закон такой, чтобы вдруг вы чего плохого не подумали насчет полиции. Она же не такая.

- У вас идет нарушение профессиональной этики - высказывание своего субъективного мнения, - сделал замечание судья.

- Обнаружен кровоподтек левой половины лица большой площади, который мог образоваться от тупого твердого предмета, - продолжил Геращенко. - Данное телесное повреждение получено в короткий промежуток времени с ножевыми ранениями. То есть очевидно, что Тлеубергенова сначала ударили по лицу, потом нанесли ножевое ранение. И очевидно, что удар был достаточно сильным. Как бы узнать, кто его ударил по лицу? Омарову не вменяется нанесение данного телесного повреждения. А почему? Потому что это было бы просто смешно и опорочило бы все обвинение в его убийстве. Согласно акта судмедэкспертизы, рост Тлеубергенова 181 см. У Омарова рост 155 см, больной, после травмы - падения с лошади. И площадь кровоподтека в два раза больше кулака Омарова. И удар Тлеубергенову нанесен правой рукой. Так кто же нанес это телесное повреждение? Это, очевидно, тот, кто нанес и ножевые ранения, и это явно не Омаров. Тлеубергенов лежит на диване без майки. На диване нет постельного белья. Имеется в доме спальня, где имеется кровать с постельным бельем. Рядом стоит стул, аккуратно сложена одежда и поверх всей одежды белая майка. Майку мужчины снимают обычно, когда они не одни.

Затем стороны приступили ко второй части прений, в которой определяют квалификацию преступления. Поскольку присяжные определяют лишь виновность или невиновность, вторая часть проходит без них и, хотя и по-прежнему открыта для слушания, публикации не подлежит, чтобы статья в СМИ не повлияла на мнение присяжных.

Фото автора