Акиматы смогут устанавливать допустимое время для стоянки автомобилей с работающим двигателем. Такая норма включена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана в сфере цифровизации, транспорта и предпринимательства", который сегодня, 9 января, подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщает informburo.kz.

Акиматы наделят функцией по установлению допустимого времени для стоянки машин в населённых пунктах. При этом норма не коснётся автомобилей экстренных служб.

-Запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населённых пунктах, если это создаёт неудобства жителям, свыше времени, определённого местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы для соответствующей административно-территориальной единицы", – говорится в документе.

Ограничения на прогрев автомобилей в жилых районах активно обсуждали в январе. Тогда министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сказал, что в северных регионах достаточно пяти минут для прогрева машины. Он также провёл эксперимент и заснял его на видео: оставил на ночь авто на улице, а утром прогрел его за пять минут.