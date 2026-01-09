По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 января, осадков не ожидается, на севере, юге и западе будет туман. В воскресенье, 11 января, ночью на севере и западе – снег, метель, гололёд. Днём по области – осадки (на севере и западе – сильный снег), метель, гололёд. На севере, юге и востоке – туман. В понедельник, 12 января, снег, метель и гололёд ночью прогнозируются по всей области, днём на севере и востоке. На севере, юге и востоке вновь будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу – облачно, без осадков, туман. В воскресенье снег в областном центре ожидается днём, а в понедельник – ночью.

- В субботу ночью по области будет 10-15, на юге 7 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём ожидаем -2…-7 °С, на юге -4 °С. В воскресенье ночью температура воздуха будет ночью -7…-12 °С, на юге -3 °С. Днём 0…-5 °С, на юге +2 °С. В понедельник ночью термометры покажут -10…-15 °С, на юге -5 °С. Днём ожидаем -5…-10 °С, на юге -2 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10…-12 °С, днём -7…-9 °С. В воскресенье: ночью -10…-12 °С, днём -3…-5 °С. В понедельник: ночью -13…-15 °С, днём -8…-10 °С.

В субботу и воскресенье ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, на западе, юге и востоке с порывами до 15-20 м/с в воскресенье. В понедельник ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, юге и востоке области.