Глобальное потепление немного сбило суровость наших зим и не все мигрирующие птицы стали улетать на юг. Сейчас речь идет не о бедолагах, отставших от стаи в результате травмы или истощения. Уже не первую зиму остаются зимовать в Костанае утки. В тех местах, где есть участки незамерзшей воды и можно добраться до питания - водной растительности.

Эти кряквы решили зимовать на окраине Костаная / Фото Владимира КАЛЬНАУСА

Фотографию стаи крякв, зимующих на Тоболе, прислал в редакцию доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Иванович КАЛЬНАУС. За что ему большое спасибо.

Люди, обнаружившие таких птиц (если только это добрые люди), испытывают желание помочь пернатым, ведь даже подобревшая зима остается зимой, и птиц жалко.

И приходит добрый человек к водоему с буханкой хлеба и полной уверенностью в том, что он - спаситель. Кусочки булки летят в воду, где их быстро подхватывают и съедают утки. Хлебом птицы насыщаются, вот только такое питание может вызвать у них серьезные проблемы со здоровьем: от закупорки желудочно-кишечного тракта до аспергиллеза. Аспергиллез - заболевание легких, причиной которого является грибок аспергиллум. Тот самый аспергиллум, который образует черную плесень на залежавшемся в пакете хлебе. А при генерализованной форме аспергиллеза поражаются не только легкие, но и сердце, печень, почки, селезенка. Так, из лучших побуждений можно погубить птиц, имевших шансы дожить до весны.

Диких уток можно кормить крупами, пшеницей, корнеплодами. Но довольно сложно себе представить человека, который измельчает на мелкой терке пару ведер моркови, а потом тащит все это богатство на берег Тобола, чтобы покормить уточек. Цены на крупы тоже не предполагают больших щедрот, да еще и на постоянной основе. Про специальные смеси для кормления птиц и говорить нечего: не по карману такая помощь водоплавающим обычному человеку. Поэтому полноценно помогать зимующим уткам на постоянной основе вряд ли получится.

Если вы все же испытывает желание порадовать их, не несите к водоему хлеб, а возьмите какую-нибудь крупу или натрите (как вариант: пропустите через мясорубку) пару килограммов моркови, лучше вареной. Если есть возможность покормить уток пшеницей или овсом - совсем хорошо, но это не продается в магазине.

Помогать зимующим уточкам или нет, каждый решит для себя сам, но главное - постараться не навредить им своей помощью.

О том же, как помочь птицам, которые всегда зимуют рядом с нами, «НГ» уже писала. Но не лишним будет напомнить, как делать кормушки и чем их наполнять.