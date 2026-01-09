Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери - одна из древнейших святынь Руси. Она прибыла из Византии, а первые летописные упоминания о ней относятся к XII веку. За свою долгую и иногда драматичную историю этот образ, как утверждают православные священники и монахи, прославился многочисленными чудесами и исцелениями.

Изображение: Wikimedia.org

В годы гонений XX века икона не покинула церковных стен – это уникальный случай в истории Русской православной церкви. После разрушения Успенского собора в 1929 году святыня переходила из храма в храм, а в 1991 году её поместили в Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор Костромы.

Феодоровская икона Божией Матери почитается как покровительница семьи, брака, рождения и воспитания детей, а также помощница в трудных родах.

Как сообщил инфорационный отдел Костанайской епархии, 11 января в 9:00 глава Казахстанского митрополичьего округа РПЦ митрополит Александр доставит в Костанай точный список, «мера в меру», чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, который будет отныне именоваться Костанайской-Феодоровской иконой. Эта икона навсегда пребудет в Константино-Еленинском кафедральном соборе.

В Казахстане уже пребывают точные списки Феодоровской иконы Божией Матери: в Алматы святыня именуется Алматинской-Феодоровской иконой, а в Астане - Астанайской-Феодоровской.