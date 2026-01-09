Какими будут следующие 12 месяцев для внутренней политики: что будет главным процессом, какие законы будут приниматься и как это повлияет на людей и на гражданское общество. Tengrinews.kz разбирается вместе с депутатами, политологами и обозревателями.

Изображение сгенерировано ИИ

Парламентская реформа — снова процесс №1?

Весь прошлый год обсуждалось, что в Казахстане может появиться однопалатный Парламент. Для этого Сенат — как отдельную палату — могут упразднить. Окончательное решение всё-таки должны принять казахстанцы на общенациональном референдуме. Уже известно, что он пройдёт в 2027-м.

А вот подготовка к нему может начаться уже в этом году. И это почти все эксперты, с которыми мы поговорили, называют главным внутриполитическим процессом 2026-го.

Рабочая группа по парламентской реформе уже создана, в неё вошли депутаты, учёные, общественные деятели. Возглавил группу государственный советник Ерлан Карин.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, который также включён в состав рабочей группы, рассказывает Tengrinews.kz, что они уже обсуждают и чем будут заниматься дальше:

"Члены рабочей группы обсуждают возможное изменение наименования будущего Парламента, оптимизацию численности его депутатов, совершенствование избирательной системы в целом и усиление механизмов парламентского контроля. Рассматриваются предложения по регулированию новых сфер, включая цифровые технологии и искусственный интеллект, а также по обновлению конституционных норм, касающихся формирования государственных институтов. Таким образом, реформа предполагает не только изменение структуры, но и глубокое обновление содержания законодательной власти".

Елнур Бейсенбаев уверен, что парламентская реформа — это системная трансформация, которая кардинально изменит политическую архитектуру страны. В будущем может произойти объединение полномочий Сената и Мажилиса, что "возлагает большую ответственность на Парламент".

"Новый национальный парламент будет обладать более широкими полномочиями, — прогнозирует он. — Изменится формула государственного управления. Возрастёт роль политических партий".

Депутат ожидает также увеличения количества депутатов и политических партий, участвующих в выборах.

Архивное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

С практической точки зрения одна палата вместо двух, по мнению депутата, может привести к сокращению финансовых и аппаратных расходов.

"В период глобальной турбулентности и геополитической напряжённости такая реформа государственного строительства — это смелый шаг, который необходимо с достоинством оценить и эффективно провести. Самое важное, что трансформация будет проходить через обязательное проведение референдума. Это обеспечивает полноценную открытость, а обсуждение займёт больше года", — предполагает Елнур Бейсенбаев.

Его коллега, мажилисмен Азат Перуашев, согласен с тем, что парламентская реформа будет главной политической темой 2026-го в Казахстане.

"Весь этот год будет занят подготовкой к референдуму о переходе к однопалатному Парламенту, формированию его по партийным спискам. Вместе с тем уже после Послания (в сентябре 2025 года — прим. редакции) Президент сделал уточняющие заявления, которые могут оказать влияние на развитие этой ситуации. Во-первых, он сказал, что он сам тоже внесёт ряд предложений по этой реформе. Во-вторых, он сказал, что фактически с учётом объёма планируемых изменений речь идёт о принятии новой Конституции", — отмечает Перуашев.

Поэтому, по его словам, в этом году ожидается проработка предложений, которые внесёт сам Токаев, а также идей от политических партий, неправительственных организаций и самих казахстанцев.

На конец декабря 2025-го, по словам депутата, рабочая группа по парламентской реформе получила больше 400 предложений от граждан.

Любопытно, что политолог Эдуард Полетаев, придерживается обратного мнения, что для казахстанцев парламентская реформа оказалась не столь важной. "Политикой у нас люди интересуются мало. Двухпалатный или однопалатный Парламент — общество в целом несильно вникает в эти все нюансы. Для населения погода в доме и наличие пухлого кармана играют более значимую роль", — отметил тогда Полетаев.

Но если продолжать прогнозы на 2026-й, то вот каким ещё видит его Азат Перуашев в политическом смысле:

"Помимо этого, в новом году речь пойдёт и о выстраивании баланса между представителями исполнительной власти, об усилении местного самоуправления, вопросах бюджета, вопросах избирательной системы. Понятно, что всё это так или иначе связано с парламентской реформой, но эта тема коснётся гораздо более широкого перечня направлений. Поэтому нас в этом году ждёт плотная работа. С одной стороны, аналитическая, экспортная. С другой — практическая".

Перуашев также предполагает, что в первой половине года или ближе к лету депутаты будут активно посещать регионы и встречаться с населением для разъяснения всех предстоящих событий и возможных изменений.

Депутат не исключает, что сам референдум по парламентской реформе может состояться уже в начале 2027 года.

Политолог Замир Каражанов также фокусируется на этой теме и добавляет, что парламентская реформа может "потянуть" за собой и другие новшества.

"Трансформация представительной ветви власти может привести к реформам других политических институтов. Например, партийной системы и даже правительства. Как именно? Здесь вариаций много", — считает Каражанов.

Конкретных версий эксперт не озвучивает, но выражает интересное мнение, что в 2026 году в Казахстане не произойдёт других крупных событий, способных оказать долгосрочное влияние на развитие страны.

"Однако именно эта успокаивающая "тишина" часто создаёт условия для того, что называют "чёрными лебедями", — говорит политолог. — Это неожиданные риски, которые материализуются и имеют колоссальные последствия для страны. Они могут быть обусловлены как социально-экономическими процессами, так и геополитическими сдвигами".

Внеочередные выборы в 2026-м?

Политический обозреватель Газиз Абишев, которого редакция также попросила поделиться "образом" 2026 года, предполагает, что рабочая группа по парламентской реформе завершит работу в считанные месяцы, а может даже недели. После этого она представит финальный проект Президенту, который, в свою очередь, объявит дату референдума.

Поэтому Абишев не исключает, что референдум состоится не в 2027-м, а уже в этом году.

"Когда на референдуме будет дан чёткий ответ, после этого Парламенту нужно будет докрутить имплементацию в конституционное законодательство результатов референдума, после чего встанет вопрос проведения досрочных парламентских выборов, — прогнозирует Абишев. — И есть определённая вероятность, что они пройдут во второй половине 2026 года. То есть это такой электоральный период, в который вступает Казахстан, потому что, конечно, можно парламентские выборы и подождать, но будет работать новая Конституция, а Парламент избран по старой".

По мнению эксперта, есть запрос на обновление Парламента, в частности — качественного состава депутатов. "По крайней мере, в нижней палате", — добавляет Газиз Абишев.

Архивное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

И после того, как будет перестроена "внутренняя парламентская система", по словам политобозревателя, можно будет задуматься о следующих горизонтах и делать следующие прогнозы.

Соцсети ограничат, а госслужащих станет меньше

В разработке у правительства и депутатов на 2026-й есть и другие важные документы, помимо тех, что касаются самого Парламента.

Например, в этом году будет рассматриваться законопроект по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. Политолог Замир Каражанов объясняет, почему это важный документ:

"Серьёзным поводом для этого, с чем трудно спорить, стало растущее влияние соцсетей на общество. Безусловно, это направление требует государственного регулирования, но у проблемы есть и другая сторона. Соцсети превратились в среду, где теперь протекает "реальная" политическая жизнь, ведутся дискуссии и дебаты. В то же время они становятся инструментом внешнего политического давления на Казахстан. Много нарративов в соцсетях, по сути, отражают не интересы страны, а зарубежных государств", — считает Каражанов.

Об этих поправках СМИ подробно писали в прошлом году. Одна из них касается запрета социальных сетей для казахстанцев младше 16 лет, другая — блокировки онлайн-платформ за нарушение определённых требований.

Другой примечательный законопроект, который будет рассматриваться в 2026-м, касается госслужбы. Ещё в 2020 году говорилось, что численность казахстанских чиновников должна сократиться на 25 процентов.

"Насколько мне известно, к 2024 году ситуация не изменилась. В Казахстане сохраняется громоздкий госаппарат с избыточным штатом. Механически сократить долю сотрудников, конечно, трудно. Именно поэтому требуются глубокие административные реформы, которые позволят оптимизировать структуру госорганов и их функции и даже снизить нагрузку на бюджет. А потом уже попрощаться с избыточным штатом", — отмечает политолог.

Важным трендом в 2026 году, на который надеется эксперт, также может стать совершенствование местного самоуправления в стране.

Адаптация под новый Налоговый кодекс

Примечательно, что многие эксперты при прогнозировании на тему внутренней политики для Казахстана всё равно упоминают новый Налоговый кодекс. В этом смысле экономика — часть политики. И тут, по мнению, например, Газиза Абишева, нас ждёт период адаптации.

"В экономике будет очень сложный вопрос — каким образом она адаптируется под новый Налоговый кодекс и новые объёмы перераспределения дохода. Если будет дальше деградировать доходность от нефтегазовых ресурсов, важным вопросом будет то, насколько Казахстан способен сориентироваться и построить, увеличить добавленную стоимость внутри экономики".

Политобозреватель считает, что есть немало примеров развития производства среди тех же соседей, на которых Казахстан мог бы ориентироваться:

"Несмотря на санкционное давление и отставания по передовым отраслям, Россия проводит импортозамещение и развитие производств по технологиям 20 века. Узбекистан и Китай последовательно проводят индустриализацию. И Казахстан в таком окружении не может не понимать, что ему необходимо наконец слезать с "нефтяной иглы" и развивать производства любыми возможными путями. И вот здесь будет интересно, как в этом направлении будет двигаться страна", — говорит Абишев.

На эту тему ранее высказался Темур Умаров, регионовед и эксперт Берлинского центра Карнеги по Китаю и странам Центральной Азии. Он берёт даже шире и объясняет, как геополитика влияет на экономику. По его мнению, в текущей обстановке, которая не обещает быть лёгкой и в 2026-м, существуют риски и для так называемых нейтральных стран, которые придерживаются многовекторности и формально не вовлечены ни в один конфликт.

Он обосновывает свой тезис тем, что в нынешней реальности ни одно государство не может оставаться по-настоящему "нейтральным", ведь у каждого есть свои интересы, которые так или иначе отстаиваются.

"Санкции влияют как на экономических партнёров, так и на другие страны, сказываются на мировой торговле, инвестрынках, биржах, фондах. Единственный вывод из этого в том, что необходимо быть гибче, подстраиваться, уметь в нужный момент скорректировать некоторые свои политики. Для того чтобы не оказаться в ситуации, когда у государства не диверсифицирован набор партнёров или источники ресурсов, нужно быть готовым к тому, что всё может измениться в одночасье", — прогнозирует Темур Умаров.

Экономика, по прогнозам, вырастет умеренно — в диапазоне 4–5 процентов, при этом ключевыми рисками останутся цены на нефть и возможные перебои с её поставками по КТК из-за внешнеполитической ситуации.

Также аналитики сходятся в том, что принятые в 2025-м решения должны позволить пройти 2026 год без шоков, но эффект от экономических реформ будет заметен, скорее всего, только летом. А вот что касается политических, то готовиться к ним будут в ближайшее время, а эффект станет заметен спустя несколько лет.

Резюме

Итак, центральным процессом 2026 года депутаты и политологи называют парламентскую реформу, которая может затронуть структуру власти, избирательную систему и основы конституционного устройства страны.

К каким изменениям в казахстанской политической архитектуре может привести передача полномочий двух парламентских палат одной из них? Эксперты считают, что к ускорению законодательного процесса, усилению ответственности Мажилиса и его эффективности. С другой стороны — это влечёт риски, о которых тоже стоит помнить: повышается шанс на политические ошибки — теперь их уже не сможет "откорректировать" верхняя палата. Если совсем коротко, то однопалатная система оперативнее и поворотливее, но она хуже держит баланс.

Кроме того, эксперты рассчитывают, что усиление Мажилиса приведёт и к усилению роли партий в нём — все в ожидании конкуренции, внутрипартийной борьбы, а значит — и повышения качественного состава депутатов.

Но это всё будет зависеть от добротности будущей конституции, проработки механизмов нового парламентского контроля и реальной партийной конкуренции, то есть возможно, но при полноценной реформе. Как она идёт, и покажет наступивший год.