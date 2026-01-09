Свидетели пояснили, что жена подсудимого Максима НЕЧАЕВА полюбила другого мужчину и супруги собирались развестись, причем он подготовил документы и подыскал новое жилье. Но тем же вечером, по версии обвинения, убил жену и сына.

Согласно обвинительному акту, Нечаев в с. Аманкарагай Аулиекольского района 29 сентября, около двух часов ночи, приготовил веревку, так как собирался связать жену Светлану и 16-летнего сына Даниила, спящего в зале. Но затем взял на кухне нож и стал пробираться в спальню к жене, чтобы убить ее - за то, что стала встречаться с другим мужчиной.

Даниил услышал скрип половиц под ногами отца, увидел его с ножом и попытался помешать. Максим ударил подростка ножом в грудь. На шум проснулась Светлана, выглянула и попыталась укрыться в спальне, но муж добрался до нее и убил тем же ножом, после чего вошел в зал и нанес еще несколько ударов ножом сыну.

Максим Нечаев переговаривается со своим защитником / Лицо скрыто по ходатайству подсудимого

9 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области допросили друзей Нечаева, проходящих по делу свидетелями.

- Ну, вот развод у них шел, Светланка загуляла и вот это вот началось, - поведал Анатолий АБАНИН. - А перед этим он приходил ко мне домой, как раз хотел на развод подать. Макс и домик присмотрел, чтобы отдельно дом себе взять. За день до этого он брал документы, чтоб подать на развод, они у меня оставались. Потому что, ну, так жить невозможно. Максим приходил, разговаривали мы с ним. Где-то за месяц (до убийства «НГ»).

Объясняя, почему супруги хотели развестись, Абанин сообщил:

- Встретила другого. Полюбила. После 30 лет жизни. За месяца два до этого (до убийства - «НГ»). И то он только подозревал тогда. А потом все-таки выяснилось, что нашла другого. В этот день (в день убийства - «НГ») Максим приходил ко мне. Он пытался помириться, простить это все. 30 лет прожили. А она вот ни в какую не хотела. Ну, на крайняк думал разойтись, раз делать нечего. Взял документы и на следующий день собирался пойти на развод подавать и съехать оттуда. Максим сам по себе спокойный, рассудительный. Никогда ни к кому не лез.

На вопрос гособвинителя о том, был ли Нечаев агрессивен к новому мужчине своей жены, свидетель пояснил:

- Нет. Мы еще разговаривали, я говорил: «Не вздумай натворить делов, его не ищи. Этим ничего не исправишь, и еще посадят тебя за это». По поводу супруги - отчаяние. Но чтоб ее трогать, у него даже в мыслях такого не было. Он даже еще боялся, говорил: «Она пытается меня закрыть. Сейчас что-нибудь сделай, руку подними, еще закроет». Он против этого был. Закроют и все. Я говорил: «Оно тебе надо? Они потом дальше гулять будут, а ты еще пострадаешь». А тут, видать, что-то случилось, что у человека уже крыша съехала от этого. В мыслях у него такого даже близко не было. Даже побить ее в мыслях не было. Просто это все нахлынуло кучей и дало. У любого человека такое может быть. Это, видать, что-то его спровоцировало такое, что нервы не выдержали. Развод, измена, если узнал еще, что в этот день она выпившая была, конечно, у любого крышу может снести, никто от этого не застрахован. Хоть самый даже тихий человек. Даже я вот - тоже спокойный, тихий. Кто его знает? Доведи человека до такого состояния. Что произойдет? Никто не знает. Утром позвонила их дочь и сказала: «Папа маму зарезал».

- Почему подсудимый оставил у вас документы? - спросила судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА.

- Говорил, что Светланка в последнее время хотела, чтоб он из этого дома ушел. Потом хотела часть денег ему дать, чтоб он купил дом. А в последнее время она вообще пыталась его с того дома выгнать без ничего.

Артем ТУНИЯН дал такие же показания по поводу обстоятельств дела и так же положительно охарактеризовал Нечаева.

- Тогда как он так мог поступить со своей семьей и с родным сыном, которого он любил? - спросила судья.

- Если допустим, что это он сделал... Если его полгода или сколько там вот этим давят, давят, давят: развод, жена нашла другого, я тебя посажу, я тебя закрою... Просто в какой-то момент не выдержала психика, - ответил Туниян. - Я сам прошел через развод в свое время, у меня были примерно ситуация и примерно похожие мысли - либо пойти самому вздернуться, либо пойти ее порешить.

Некоторые свидетели не явились на процесс. На следующем заседании планируется обеспечение их явки и допрос.

Фото автора