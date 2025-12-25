Согласно обвинительному акту, 29 сентября в с. Аманкарагай Аулиекольского района подсудимый Максим НЕЧАЕВ около двух часов ночи приготовил веревку. По версии прокурора, он собирался связать жену Светлану и сына Даниила, спящего в зале. Но затем взял на кухне нож и стал пробираться в спальню к жене, чтобы убить ее - за то, что стала встречаться с другим мужчиной.

Даниил услышал скрип полов под ногами отца, увидел его с ножом и попытался помешать. Максим ударил подростка ножом в грудь. На шум проснулась Светлана, выглянула и попыталась укрыться в спальне, но муж добрался до нее и убил тем же ножом, после чего вошел в зал и нанес еще несколько ударов ножом сыну.

Максим Нечаев ходатайствовал о скрытии его лица на фотографиях и уклонялся от попадания в кадр

25 декабря прокурор озвучил результаты экспертиз по делу.

Исследование трупа Даниила Нечаева установило, что его смерть наступила в срок около 14-ти - 20-ти часов к моменту вскрытия в результате проникающего ранения грудной клетки слева с повреждения левого легкого. Скорейшему наступлению смерти способствовало причинение колото-резаных ран грудной клетки справа, левого плеча и левой щечной области.

На смыве правой руки куртки, спортивной кофте, брюках, трусах подозреваемого Нечаева обнаружена кровь человека с выявленным антигеном Б. Экспертиза показала: кровь могла принадлежать человеку с этим антигеном, в том числе и потерпевшей Нечаевой, и несовершеннолетнему потерпевшему Нечаеву - как от каждого по отдельности, так от обоих вместе.

Экспертиза психического состояния подсудимого пришла к выводу: "Признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности не отмечалось. Он мог осознавать фактическую общественную опасность своих действий и руководить ими. Нечаев каким-либо психическим заболеванием в настоящее время не страдает. Он может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. В момент совершения инкриминируемых действий подозреваемый Нечаев не находился в состоянии аффекта. Об этом свидетельствует отсутствие данных о резком взрывном характере его психических действий".

Смерть Светланы Нечаевой наступила около 14-ти - 20-ти часов к моменту вскрытия в результате причинения проникающих колото-резаных ранений грудной клетки слева, повреждений левого легкого, а также проникающих колото-резаных ранений грудной клетки справа с повреждением правого легкого. Скорейшему наступлению смерти способствовало причинение колото-резаной раны левого бедра.

В материалах дела имеется протокол записи телефонного разговора. Отмечается, что это номер старшей дочери семьи Виталины, которая проходит по делу потерпевшей.

- Разговор мужчины и женщины - разговор на повышенных тонах, - гласит протокол. - Обсуждение расторжения брака и раздела имущества. Мужчина дает разрешение встречаться женщине с кем-то.

- Это телефон моего друга, - начал пояснять подсудимый. - Я взял, потому что я знал, что они будут вести свои записи. Я взял его, чтобы делать тоже записи. На моем телефоне я не нашел такую функцию.

