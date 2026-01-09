В феврале этого года в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится XXV зимняя Олимпиада. Поэтому для представителей зимних видов спорта каждый старт 2025 года - от областной спартакиады до Азиатских игр или Всемирной Универсиады - рассматривался сквозь призму Игр четырехлетия. Кроме этого, год был насыщен комплексными спортивными соревнованиями республиканского и международного уровня и для представителей летних видов спорта, и для будущих олимпийцев.

Зимняя универсиада

Первыми крупными международными стартами года стала прошедшая в январе в итальянском Турине XXXII Всемирная зимняя Универсиада, в которой приняли участие более 1 400 спортсменов из 43 стран.

В программу входят соревнования по 11 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, керлингу, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой, шорт-треку, ориентированию на лыжах, ски-альпинизму и сноуборду. Кроме того, включены соревнования среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением органов зрения по таким видам, как пара горнолыжный спорт и пара лыжные гонки.

Сборная Казахстана завоевала в Италии 13 медалей: три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Роман Курбанов - двукратный бронзовый призер XXXII Всемирной зимней Универсиады по пара лыжным гонкам / Фото qazsporttv.kz

Две медали в копилку студенческой сборной принес воспитанник КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Роман Курбанов, тренирующийся под руководством Ермека Ормантаева. В пара лыжной гонке на дистанции 10 км свободным ходом он финишировал седьмым, показав при этом в своем классе среди спортсменов с нарушением органов зрения с гидом Антоном Ждановичем третий результат. А в спринтерской пара лыжной гонке на 1,4 км классическим стилем вместе с гидом Антоном Ждановичем прошел в финал в своем спортивном классе, где преодолел дистанцию с третьим временем.

Азиатские игры

А на континенте спортивный год открыли прошедшие в Китае в городах Харбине и Ябули IX зимние Азиатские игры, в которых приняли участие 755 мужчин и 520 женщин из 34 национальных олимпийских комитетов. Казахстан был представлен 137 спортсменами, соревновавшимися в десяти дисциплинах (кроме сноуборда).

В составе мужской эстафетной команды Казахстана по шорт-треку Глеб Ивченко стал обладателем золота зимней Азиады / Фото sportplustv.kz

За награды боролись и 10 спортсменов из Костанайской области. В лыжных гонках участвовали Наиль Башмаков, Владислав Ковалев и Мария Люфт, в соревнованиях по конькобежному спорту выступали Никита Важенин, Роман Биназаров, Вадим Якубовский и Мария Деген, в шорт-треке - Глеб Ивченко и в керлинге - Ермек Мусаинов и Амина Сейтжанова.

Кроме этого, в шорт-треке выступали еще два спортсмена, начинавшие заниматься этим видом спорта в Костанае: мастера спорта международного класса Денис Никиша и Ольга Тихонова, представляющие Акмолинскую область.

Еще одна уроженка Костанайской области Ксения Шалыгина из села Новоильиновка района Беимбета Майлина выступила в лыжных гонках, которыми начала заниматься в 12 лет в районной ДЮСШ под руководством своего отца Владимира Шалыгина.

Казахстан занял в медальном зачете 4-е место, завоевав 20 медалей: четыре золотые, девять серебряных и семь бронзовых.

Впервые в истории казахстанского спорта золотая медаль Азиатских игр была завоевана в шорт-треке, главным тренером команды Казахстана является уроженец Костанайской области Петр Гамидов. Мужская команда опередила в финале эстафеты на 5 000 м сборную Японии, занявшую 2-е место, и сборную Китая, ставшую третьей. В «золотом» составе участвовал и воспитанник ШВСМ Костанайской области Глеб Ивченко из Рудного.

Наиль Башмаков принимает эстафету от Константина Борцова / Фото sportplustv.kz

Наиль Башмаков и Владислав Ковалев в составе мужской команды участвовали в эстафете 4х7,5 км, в которой первые два этапа лыжники преодолевали классическим стилем, а вторые два - свободным. Основная борьба за 1-е место развернулась между лыжниками Японии, Китая и Казахстана, за сборную которого на втором этапе бежал Наиль Башмаков, а на четвертом - Владислав Ковалев. В таком порядке команды были и на финише, и лыжники Костанайской области стали обладателями бронзовых медалей.

Спартакиада Казахстана

Зимняя Спартакиада РК проводится один раз в четыре года, в ее программе соревнования по 12 олимпийским видам: биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, лыжному фристайлу в дисциплинах акробатика и могул, прыжкам с трамплина на лыжах, сноуборду, фигурному катанию, хоккею с шайбой среди мужчин и женщин и шорт-треку.

Спортсмены Костанайской области выступали в соревнованиях по керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, фигурному катанию и шорт-треку.

В керлинге в соревнованиях смешанных пар воспитанники Центра подготовки олимпийского резерва Амина Сейтжанова и Ермек Мусаинов стали обладателями бронзовых медалей.

2-е место в общекомандном зачете заняли лыжники Костанайской области, завоевав 5 медалей, из которых одна золотая и четыре серебряные.

Чемпионом спартакиады в мужском масс-старте на 50 км стал Наиль Башмаков. Виталий Пухкало стал вторым в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом, а Владислав Ковалев вторым в масс-старте на 50 км.

Также серебряные медали завоевали Мария Люфт и Аида Хажиева в женском командном спринте. И вторым был квартет лыжниц Костанайской области в составе Марии Люфт, Аиды Хажиевой, Лауры Киныбаевой из Костаная и Анастасии Ротовой из Рудного в женской эстафете 4х5 км.

Все призеры - воспитанники ШВСМ.

Еще одно 2-е место в командном зачете заняли воспитанники ШВСМ, ЦПОР и ДЮСШ № 3 из Костаная и Рудного в соревнованиях по конькобежному спорту. Они завоевали в ледовом дворце «Алау» в Астане наибольшее количество наград. На счету наших конькобежцев - 13 медалей, в том числе пять золотых, три серебряные и пять бронзовых.

Титулы чемпионов спартакиады завоевали Роман Биназаров, занявший 1-е место на дистанции 1 000 м, Дмитрий Осипенко, ставший быстрейшим на дистанции 1 500 м и Вадим Якубовский, выигравший две золотые медали на дистанции 5 000 м и в мужском масс-старте. Золото в командной гонке на 8 кругов завоевала мужская сборная Костанайской области в составе Вадима Якубовского, Александра Кленко, Андрея Семенова и Дениса Демуры.

Серебряные медали на дистанции 1 500 м завоевали среди мужчин Андрей Семенов, а среди женщин - Мария Деген. Серебро в командном спринте на счету мужской сборной, которую составили Андрей Семенов, Дмитрий Осипенко, Роман Биназаров, Александр Кленко и Никита Важенин.

Обладателями бронзовых медалей стали Роман Биназаров на дистанции 500 м, Андрей Семенов на дистанции 1 000 м и в мужском масс-старте, Мария Деген по итогам забегов на 3 000 м. И еще одна бронза на счету Марии Деген и Сатти Баекиной в женском командном спринте.

В ледовом дворце «Алау» прошли и соревнования по шорт-треку, принесшие в копилку сборной Костанайской области еще пять медалей: одну золотую и четыре бронзовых.

Золотую медаль на самой короткой дистанции 500 м завоевал воспитанник ШВСМ Глеб Ивченко из Рудного.

Бронзовыми призерами стали воспитанницы ДЮСШ № 3 и ЦПОР из Рудного Полина Омельчук на дистанции 500 м и Анастасия Галечина на дистанции 1 000 м. А еще две бронзы были завоеваны в эстафетах - в женской на 3 000 м (Алия Амиргалиева, Полина Омельчук, Анастасия Галечинаой, София Симакова, Виктория Марар и Анастасия Назаева) и в смешанной на 2 000 м (Глеб Ивченко, Никита Костюк, Руслан Плотников, Жандос Серекпаев, Полина Омельчук, Анастасия Галечина, София Симакова и Алия Амиргалиева).

И в соревнованиях по фигурному катанию бронзовую медаль среди спортсменок первого взрослого разряда завоевала воспитанница ДЮСШ № 3 Дарья Иксанова.

В итоге спортсмены Костанайской области, завоевав в ходе трехмесячной борьбы 7 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей, заняли в общекомандном зачете 3-е место.

Областная зимняя спартакиада

С прошлого года в Костанайской области, наряду с летней спартакиадой, проводится и зимняя. А первая зимняя Спартакиада Костанайской области прошла в конце февраля - начале марта на спортивных сооружениях областного центра. За награды боролись команды из четырех городов и 16 районов.

Руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Дулат Советханулы с кубком и дипломом за 3-е место в VI зимней Спартакиаде РК / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

В программу лыжных гонок входили индивидуальные гонки, командный спринт и эстафеты. Гонку на 5 км свободным ходом среди мужчин выиграл Вячеслав Гаранин из Костаная. 2-е место у еще одного лыжника из областного центра Александра Воробьева, а 3-е место занял Дмитрий Шмидт из Рудного.

Среди женщин в гонке на 3 км свободным ходом не было равных Елене Коцюбе из Аркалыка. Лыжница из Костанайского района Юлия Зеленская завоевала серебряную медаль. А обладательницей бронзовой медали стала представительница Костаная Ольга Сагимбаева.

В мужском командном спринте первенствовали Александр Воробьев и Вячеслав Гаранин из Костаная. Дмитрий Шмидт и Руслан Дуненбаев из Рудного показали второй результат. Две секунды уступил им дуэт из района Б. Майлина Вячеслав Макушенко и Валерий Вакуленко.

Евгения Зайцева и Юлия Зеленская из Костанайского района стали победительницами женского командного спринта, опередив занявших призовые места Елену Коцюбу и Жанну Серикову из Аркалыка, а также Куляш Тулебаеву и Ольгу Сагимбаеву из Костаная.

В мужской эстафете 4х2,5 км уверенную победу одержала сборная Костаная. А вот серебряных и бронзовых призеров разделили всего две секунды. Второй на финише была сборная Рудного, а 3-е место у сборной района Б. Майлина.

Женская сборная Костаная тоже уверенно выиграла эстафету 4х1,6 км. 2-е место заняла команда Аркалыка. Третьими стали лыжницы Рудного.

В командном зачете первые три места в лыжных гонках заняли сборные Костаная, Рудного и Аркалыка.

Конькобежцы соревновались на двух дистанциях - 500 м и 700 м.

На дистанции 500 м призовую тройку у мужчин составили костанайцы Руслан Бегимбетов, Денис Кузин и Куандык Сулейменов. А на этой же дистанции среди женщин весь пьедестал заняли рудничанки Елизавета Кузнецова, Алина Волковицкая и Дина Шевкунова.

По результатам забегов на дистанции 700 м в призеры у мужчин попали те же спортсмены с небольшой перестановкой - Денис Кузин, Руслан Бегимбетов и Куандык Сулейменов. Среди женщин на этой же дистанции компанию на пьедестале рудничанкам Елизавете Кузнецовой и Алине Волковицкой составила представительница Костаная Аида Кленко.

В командном зачете первыми были конькобежцы Костаная, а призовые места заняли представители Рудного и Карасуского района.

Соревнования по шорт-треку прошли в Ледовом дворце, а в программу входили забеги на дистанции 333 м, 500 м и 777 м, а также эстафеты на 2 000 м среди мужчин, 1 500 м среди женщин и смешанная эстафета на 2 000 м.

Александр Митрофанов и Глеб Наумов из Рудного, а также Никита Радаев из Костаная в таком порядке составили призовые тройки на дистанциях 333 м и 500 м. На дистанции 777 м первым стал Мадияр Нурпеисов из Рудного, а 2-е и 3-е места заняли его земляки Глеб Наумов и Александр Митрофанов.

Все три дистанции у женщин выиграла Карина Овсянникова из Костаная и трижды второй была Анжелика Гадкова из Рудного. 3-и места заняли на разных дистанциях Лариса Степанова из Костаная, Мария Коломыцева из Рудного и Татьяна Азимова из Рудного.

В мужской эстафете лучшими были спортсмены Костаная, Рудного и Карасуского района. У женщин отличились эстафетные команды Рудного, района Б. Майлина и Федоровского района. Федоровчане еще раз поднялись на пьедестал вместе с командами Костаная и Рудного по итогам смешанной эстафеты.

Рудничане были первыми в шорт-треке в командном зачете, обойдя представителей Костаная и района Б. Майлина.

Сборная Рудного по хоккею - победитель областной спартакиады / Фото УФКиС

В турнире по хоккею с шайбой приняли участие 18 команд, которые на первом этапе были поделены на шесть групп.

По итогам игр в группах первую четвертьфинальные пару составили команды Костаная и Аулиекольского района, Аркалыка и Костанайского района, Рудного и Денисовского района, а также Федоровского и Алтынсаринского районов.

В полуфинале сборная Костаная выиграла у сборной Костанайского района, а сборная Рудного у команды Федоровского района.

Украшением спартакиадного турнира стал финальный матч, основное время которого завершилось со счетом 1:1. А в серии послематчевых буллитов точнее были хоккеисты Рудного, ставшие победителями спартакиады. 2-е место - у команды Костаная. А 3-е место заняла сборная Костанайского района, одержавшая победу в матче за бронзу над командой Федоровского района.

В общекомандном зачете победителями первой зимней Спартакиады Костанайской области стали представители Рудного. 2-е место - у спортсменов Костаная, а замкнули тройку призеров ставшие победителями в зачете районов представители Костанайского района. 2-е и 3-е места в зачете районов заняли команды Аулиекольского и Карасуского районов.

Областная летняя спартакиада

Летняя же Спартакиада Костанайской области состоялась в 2025 году в 38-й раз, а ее финальные старты прошли в Денисовском районе.

Победители и призеры областной спартакиады определялись в таких видах спорта, как баскетбол, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, велоспорт, волейбол, дзюдо, футбол, легкая атлетика. Кроме этого, прошли соревнования и в таких национальных видах спорта, как аударыспак, асык ату, бес асык, байга, казак куреси и кокпар.

На торжественном открытии аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ отметил:

- Огонь спартакиады, впервые зажженный в 1986 году, ежегодно передается от региона к региону, и спустя 28 лет вновь вернулся в Денисовский район, который гостеприимно встречает участников финальных соревнований. Район готовился к нему: отремонтирован стадион, построены спортивные объекты, произведен ремонт улиц.

Обладатели первых наград определились в пулевой стрельбе, настольном теннисе и шахматах, соревнования по которым прошли в Костанае и Тоболе.

Соревнования по пулевой стрельбе, прошедшие в областном центре, носили лично-командный характер. В командном зачете первенствовали стрелки Рудного, обошедшие занявших призовые места представителей Костаная и Аулиекольского района.

Командные соревнования по настольному теннису, в которых каждый регион представляли по двое мужчин и две женщины, прошли в Тобыле в спорткомплексе «Астана». В них не было равных мастерам маленькой ракетки из областного центра. Команда Карабалыкского района заняла 2-е место, а 3-е - сборная Костанайского района.

Команды шахматистов в составе двух мужчин и одной женщины соревновались в шахматном клубе областного центра. И этот командный турнир принес еще одно спартакиадное золото в копилку областного центра. 2-е место заняла команда Аркалыка, а сборная Рудного стала бронзовым призером.

В Костанае прошли и соревнования по тогызкумалаку, в которых определялись сильнейшие команды как среди мужчин, так и среди женщин.

В мужском турнире победу одержала сборная Костанайского района. Команда областного центра стала серебряным призером спартакиады. А бронзовые награды завоевала команда города Рудного.

В соревнованиях среди женских команд первенствовала сборная Костаная, серебро у Костанайского района, а бронза у команды Аулиекольского района.

В зареченском Физкультурно-оздоровительном комплексе определили сильнейших в соревнованиях по казак куреси, носивших лично-командный характер. Победители и призеры определялись в восьми весовых категориях.

В четырех весовых категориях сильнейшими палуанами стали представители Аркалыка, занявшие в итоге 1-е командное место. На 2-м месте сборная Костанайского района в активе которой одно 1-е место, а обладателями бронзы стали представители города Костаная.

Были определены сильнейшие борцы и в абсолютной весовой категории, соревнования в которой прошли в первый день финальных стартов в Денисовском районе. В финальной схватке за звание «Түйе палуан» победу одержал представитель Джангельдинского района Бекзат Жаксылык.

Соревнования по легкой атлетике были самыми массовыми, в них разыгрывались награды на шести дистанциях беговой программы, в прыжках в длину, толкании ядра и эстафетах.

Двойной победы в спринтерском беге среди мужчин добились легкоатлеты.

В командном зачете победителями в легкой атлетике стали представители Рудного, опередившие команды Костаная и Лисаковска.

В программе соревнований по велоспорту были индивидуальные гонки (с раздельным стартом) на 20 км и у мужчин, и у женщин и групповые гонки на 40 км среди мужчин и 20 км среди женщин.

В командном зачете победителями в велоспорте стали представители Костанайского района, опередившие велосипедистов Костаная и Рудного.

В общекомандном зачете в итоге победу одержали представители областного центра, набравшие 352 очка. Эта победа стала для Костаная уже 13-й подряд.

Волейболисты Денисовского района выиграли оба спартакиадных турнира / Фото instagram.com/sport.denisovka.1

Костанайские спортсмены стали сильнейшими в таких видах спорта, как футбол, баскетбол (мужчины), шахматы, тогызкумалак (женщины) и настольный теннис. 2-е места были завоеваны костанайцами в легкой атлетике, волейболе (женщины), греко-римской борьбе, велоспорте, пулевой стрельбе и тогызкумалаке (мужчины), а 3-и места - в волейболе (мужчины), вольной борьбе, баскетболе (женщины) и казак куреси.

2-е место в общекомандном зачете - у представителей Костанайского района, в активе которых 344 очка. На счету спортсменов района победы в таких видах спорта, как баскетбол (женщины), велоспорт, греко-римская борьба, женская борьба, кокпар, аударыспак и тогызкумалак (мужчины). Серебряными призерами спартакиады представители Костанайского района стали в волейболе (мужчины), тогызкумалаке (женщины) и казак куреси.

Турниры по баскетболу прошли на открытых площадках стадиона «Автомобилист» / Фото instagram.com/rudny_official

3-е место в общекомандном зачете и вновь, как и в прошлом году, у набравших 339 очков спортсменов Рудного, в активе которых золото в вольной борьбе, легкой атлетике пулевой стрельбе и асык ату, серебро в баскетболе как у мужчин, так и у женщин и в дзюдо, а бронза в волейболе (женщины), велоспорте, тогызкумалаке (мужчины) и шахматах.

На закрытии спартакиады символическая эстафета в торжественной обстановке была передана Аркалыку. где в 2026 году пройдет XXXIX летняя Спартакиада Костанайской области.

Юношеская Азиада

В октябре в Бахрейне, в городе Манаме, прошли III летние юношеские Азиатские игры, в которых более 1 500 молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из более чем 40 стран боролись за награды в 25 видах спорта.

Схватку ведет чемпион III юношеских Азиатских игр в соревнованиях по джиу-джитсу Абдулла Батырбек / Фото instagram.com/ulttyq_sport_noolympic_k1uby

Казахстан представляли 220 спортсменов, в том числе 6 представителей Костанайской области: бадминтонисты Диана Наменова, Тимур Бурханов и Алиса Кулешова, гандболистка Анжелика Орловская, Рамина Маханова выступавшая в турнире среди девушек по боксу, и Абдулла Батырбек, защищавший честь республики в соревнованиях по джиу-джитсу.

Юные спортсмены Казахстана завоевали 93 медали, из которых 24 золотые, 29 серебряных и 40 бронзовых, установив рекорд и по общему количеству наград, и по количеству золота.

Свой вклад в успешное выступление сборной Казахстана на III юношеских Азиатских играх внесли и костанайские спортсмены.

Единственную золотую медаль в джиу-джитсу завоевал воспитанник КГУ «Спортивный клуб национальных и неолимпийских видов спорта» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Абдулла Батырбек, выступавший в весовой категории до 62 кг.

Рамина Маханова в полуфинальном бою на юношеской Азиаде / Фото olympic.kz

Бронзовую медаль Игр завоевала представительница костанайского бокса Рамина Маханова (тренер Руслан Чемурзиев), выступавшая в весовой категории до 54 кг.

Также обладательницей бронзовой медали стала выступавшая на Играх в составе сборной девушек Казахстана по гандболу воспитанница ДЮСШ № 1 имени Кадырбека Оспанова кандидат в мастера спорта Анжелика Орловская, тренирующаяся в Костанае под руководством заслуженного тренера РК Веры Андрейчик.

Игры Исламской солидарности

В столице Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияде, в ноябре прошли одни из важнейших спортивных соревнований года VI Игры Исламской солидарности. В них более 3 000 спортсменов из 47 стран Африки, Азии, Европы и Южной Америки разыграли награды в 24 олимпийских и национальных спортивных дисциплинах региона, в том числе в двух среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Для многих стран-участниц Игры стали подготовительным этапом к Азиаде-2026 и Олимпиаде-2028.

Финальный поединок проводит чемпион VI Игр исламской солидарности Алдияр Серик / Фото olympic.kz

Казахстан в Эр-Рияде в таких видах спорта, как борьба (греко-римская, вольная, женская), дзюдо, карате, муай-тай, тэквондо, тяжелая атлетика, джиу-джитсу, киберспорт, фехтование, ушу, настольный теннис, гандбол, легкая атлетика, плавание и пенчак силат, представлял 101 спортсмен. В их числе 4 представителя Костанайской области: дзюдоистка Самалай Ергалиева и представители джиу-джитсу Мансур Хабибулла, Рамазан Кусаинов и Алдияр Серик.

Казахстанские спортсмены завоевали 56 медалей: 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую и заняли в командном зачете 7-е место. Призерами Игр стали и все четверо костанайцев, завоевав при этом в джиу-джитсу полный комплект наград.

Одну из трех золотых медалей в джиу-джитсу принес в копилку сборной Казахстана Алдияр Серик в весовой категории до 69 кг.

Дошел до финала и выступавший в весовой категории до 94 кг Рамазан Кусаинов, завоевавший серебряную медаль.

Обладателем бронзовой медали стал Мансур Хабибулла, выступавший в весовой категории до 62 кг.

Схватку за бронзу проводит Самалай Ергалиева (синее кимоно) / Фото instagram.com/judo_federation_kostanay

Самалай Ергалиева провела три поединка на татами Эр-Рияда в весовой категории до 63 кг, став обладательницей бронзовой награды.

Сурдлимпийские игры

Крупнейшим международным спортивным событием для спортсменов с нарушением слуха, которое проводится раз в четыре года, стали прошедшие в ноябре в Токио (Япония) XXV летние Сурдлимпийские игры, отметившие в прошлом году 100-летний юбилей. В Играх приняли участие более 3 000 спортсменов из 81 страны, разыгравших 209 комплектов наград в 21 виде спорта.

Казахстан был представлен 78 спортсменами, выступившими в соревнованиях по бадминтону, вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию и тэквондо.

В трех видах спорта выступили 8 воспитанников КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физкультуры и спорта Костанайской области.

Бронзовые призеры XXV Сурдлимпийских игр в командных соревнованиях по настольному теннису со своими наставниками / Фото csp-parasport.kz

Пять спортсменов выступили в соревнованиях по настольному теннису - Лаура Табажанова, Канат Конкубаев, Данияр Искендиров, Бижан Тулебаев и Абылай Буркитбай.

В соревнованиях по легкой атлетике выступили Галина Алексеева и Дана Медведева, а в соревнованиях по плаванию приняла участие Мария Сотникова.

Наиболее успешно из костанайских пара атлетов выступили составившие мужскую сборную Казахстана по настольному теннису Канат Конкубаев, Данияр Ескендиров, Бижан Тулебаев и Буркитбай Абылай, завоевавшие бронзовые медали в командных соревнованиях. При этом для заслуженных мастеров спорта РК Каната Конкубаева и Данияра Искендирова эта медаль стала уже третьей бронзовой наградой Сурдлимпиад в командных соревнованиях, а для Абылая Буркитбая - второй.

Азиатские пара игры

А в последний месяц 2025 года еще один костанайский пара атлет и также представитель настольного тенниса стал призером прошедших в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) V Азиатских юношеских Пара игр.

В этих мультиспортивных соревнованиях приняли участие более 1 300 молодых пара атлетов из 45 стран континента в возрасте от 12 до 23 лет, боровшихся за награды в 11 видах спорта.

На подаче серебряный призер V Азиатских юношеских Пара игр Игорь Худяков / Фото instagram.com/kazparalympics

Честь Казахстана на Пара Играх защищали 60 спортсменов, в том числе и воспитанник КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области 17-летний Игорь Худяков из Костаная.

В общекомандном медальном зачете юношеская паралимпийская сборная Казахстана заняла 5-е место, завоевав 68 медалей, включая 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых.

Одну из серебряных медалей в копилку Казахстана принес Игорь Худяков, тренирующийся под руководством Сергея Родичкина и выступавший в одиночном разряде в своем классе.