Изучили запись допроса подсудимого на этапе следствия. На данный момент он не признает вину. Вопрос о том, убивал ли он потерпевшего, напрямую задавали и следователи. Что отвечал Максут ОМАРОВ во время досудебного расследования?

Фото из архива «НГ»

Напомним, жителя Красной Пресни Максута Омарова обвиняют по ст. 99 ч. 1 УК РК («Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку»). Ему также вменяют кражу на сумму около 13 000 тенге, совершенную раньше даты убийства и в отношении другого потерпевшего. Вину в краже он признает, а в убийстве - нет.

Согласно обвинительному заключению, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к своему соседу Ермакану Тлеубергенову. Тот предложил выпить.

- Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитывала текст заключения прокурор Анар ОСПАНОВА. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

Сегодня, 5 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области допросили свидетеля и изучили запись допроса подсудимого на этапе следствия.

- Вы убили потерпевшего Ермахана? - спрашивает следователь на записи.

- Не помню, - отвечает Омаров. - Как нож брал, как нож клал, не помню я. Силуэт помню, как удар наносил. Дальше ничего не помню.

- Силуэт Ермахана?

- Не знаю.

На прошлом заседании подсудимый дал показания. На вопрос, убивал ли он Тлеубергенова, Омаров отвечал:

- Нет, я его не убивал, - ответил Омаров. - Однажды я даже спас ему жизнь. Он пьяный уснул у печки, печку затопил. Я захожу - там дым полный. Я его вытащил. Все обошлось.

Подсудимый также заявлял, что при допросе в акимате над ним «издевались и надевали на голову пакет, чтобы получить признание». А позже в СИЗО сокамерник настаивал на том, чтобы он признался ему в убийстве, угрожая еще большими издевательствами.

Тогда же судья зачитал из материалов дела о том, что доводы по поводу пыток в ходе рассмотрения жалобы защитников подсудимого не подтвердились.

На видеозаписи следователи спросили Омарова, какой рукой он режет скот. Тот ответил, что он левша и разделывает тушу левой рукой, а перерезает горло правой - из религиозных соображений. Согласно обвинительному акту, подсудимый убил Тлеубергенова левой рукой.

Свидетель САДВАКАСОВ знал и Омарова, и Тлеубергенова с детства, живет через дорогу от обоих. Первый по найму трудился у Садвакасова на посевных работах.

- Были ли конфликты между Омаровым и Тлеубергеновым? - спросила прокурор.

- На бытовые темы - просто поругались из-за непогоды, может.. - ответил свидетель. - До драки не доходило. Я знаю, что они оба неконфликтные были.

Стороны задавали Садвакасову много самых разных и порой странных вопросов - общался ли погибший с женщинами в селе, как Садвакасов наказывал Омарова за прогулы... Создается впечатление, что стороны готовят к прениям сведения, которые непогруженному сложно связать с предметом разбирательства, от чего и многие вопросы звучат странно.

Фото автора