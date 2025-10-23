Допросы всех лиц по делу проводились в акимате села Красная Пресня Мендыкаринского района. По словам подсудимого, проводившие следственные действия сотрудники над ним издевались и надевали на голову пакет, чтобы получить признательные показания.

Напомним, жителя Красной Пресни Максута ОМАРОВА обвиняют по ст. 99 ч. 1 УК РК («Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку»). Ему также вменяют кражу на сумму около 13 000 тенге, совершенную раньше даты убийства и в отношении другого потерпевшего. Вину в краже он признает, а в убийстве - нет.

Согласно обвинительному заключению, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к своему соседу Ермакану Тлеубергенову. Тот предложил выпить.

- Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитывала текст заключения прокурор Анар ОСПАНОВА. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

Судебный пристав показывает Исмакову фото пятна на двери погибшего

Сегодня. 23 октября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области допросили Нурлана ИСМАКОВА, который был понятым при осмотре дома погибшего.

- С внутренней стороны двери что было обнаружено? - спросил защитник подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО.

- Большое-большое пятно внизу двери, темное.

- Я прошу суд провести осмотр кусок двери, выпиленный с дома погибшего, - ходатайствовал Геращенко. - Потому что у вас имеется видео осмотра, фотографии, на которых видно, что на внутренней стороне двери имеются подтеки крови. При этом имеется экспертиза, что это кровь погибшего. Следовательно, человек, выходивший из дома, был в крови, и кровь не просто была мазком, а подтеки были крови. Это говорит о том, что кровь была либо на убипйце, либо на третьем лице, которое находилось рядом с убитым на время убийства. Эти моменты показывают именно обилие крови, которая должна была быть на человеке, который выходил из дома убитого.

Заявит ли на прениях сторона защиты довод о том, что на Омарове этого обилия крови не было?

Несмотря на возражения прокурора и представителя родственников убитого, судья ходатайство удовлетворил.

Затем приступили к допросу подсудимого. Его по просьбе защитников и присяжных для лучшей слышимости на время допроса вывели из стеклянной кабины под присмотром конвоира.

- Вы его убивали? - спросил защитник.

- Нет, я его не убивал, - ответил Омаров. - Однажды я даже спас ему жизнь. Он пьяный уснул у печки, печку затопил. Я захожу - там дым полный. Я его вытащил. Все обошлось.

Подсудимый заявил, что при допросе в акимате над ним "издевались и надевали на голову пакет, чтобы получить признание". А позже в СИЗО сокамерник настаивал на том, чтобы он признался ему в убийстве, угрожая еще большими издевательствами.

Судья зачитал из материалов дела о том, что доводы по поводу пыток, изложенные в жалобе стороны защиты, в ходе допроса не подтвердились.

