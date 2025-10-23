Казахстанцы теперь могут подать заявку на получение первых водительских прав через мобильное приложение "ЦОН", сообщили в государственной корпорации "Правительство для граждан", передает Informburo.kz.

Отмечается, что процесс занимает всего несколько минут. Приложение "ЦОН" связано с государственными базами данных, поэтому все нужные сведения проверяют автоматически. Система сама подтверждает наличие медицинской справки, свидетельства об окончании автошколы и отсутствие ограничений для допуска к экзаменам.

"После подачи заявки нужно выбрать удобное время для сдачи теоретического и практического экзаменов. Государственную пошлину за получение удостоверения гражданин оплачивает у оператора специализированного ЦОНа после успешной сдачи экзаменов", – рассказали в госкорпорации.

Услуга уже доступна по всей стране. Пилотный проект продлится до 1 сентября 2026 года. За это время специалисты оценят, насколько новая система удобна и востребована. По итогам анализа решат, внедрять ли её на постоянной основе.