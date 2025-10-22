Означают ли антикризисные меры, принятые правительством, что налоговая реформа в Казахстане оказалась неэффективной? Такой вопрос сегодня задали вице-премьеру - министру национальной экономики Серику Жумангарину, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

В кулуарах Мажилиса, где сегодня рассмотрели проект республиканского бюджета на ближайшие три года, Жумангарина спросили об антикризисных мерах, которые недавно обнародовало правительство. С принятием нового Налогового кодекса в бюджет рассчитывали собрать 18 триллионов налогов, однако теперь с введением моратория на повышение цен на топливо, коммунальные тарифы, сокращением запретительного списка ОКЭДов (общий классификатор видов экономической деятельности - прим.) и другими мерами, эта цифра уменьшится.

Журналисты несколько раз назвали это "откатом" от первоначального сценария. Жумангарин с такой формулировкой не согласился.

"Я не считаю это откатом. Это постановление правительства - утверждение списка ОКЭДов. Мы в своё время специально это в законе не закрепляли, для того чтобы быть гибкими. Мы понаблюдаем за ситуацией. Перечень ОКЭДов существовал и до этого, то есть видов деятельности, которые не могут по упрощёнке работать. Например, подакцизные товары, финансовый сектор, торговые рынки. Мы его сейчас сохранили для того, чтобы понаблюдать за ситуацией. Главная проблема остаётся: те, кто работает по специальному налоговому режиму с упрощённой декларацией, не могут учитывать свои расходы, как это делают на общем режиме", - сказал Серик Жумангарин.

По его словам, это будет стимулировать бизнес работать "в светлую", предотвратит ненужное дробление и равномерно распределит налоговую нагрузку между субъектами бизнеса.

"В этой связи я не считаю, что есть угрозы реформе. Что касается потерь, то расчёты продолжаются. Разные расчёты предлагают, но я бы воздержался сейчас от того, чтобы называть цифры", - отметил вице-премьер.

Жумангарин добавил, что сумма налогов, которую недополучит госбюджет, не будет большой. Однако окончательные расчёты ещё не сделаны.

Напомним: в середине октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьеру Олжасу Бектенову представить план конкретных мер, связанных с выполнением правительственной программы экономических реформ в интересах граждан. Вскоре правительство приняло ряд решений, среди которых - мораторий на повышение цен на бензин и дизтопливо, приостановление повышения тарифов ЖКХ, удешевление продуктов, списание пеней и штрафов по налогам.