Дорога в районе им. Беимбета Майлина (с. Айет - районный центр), на которой водитель снял видео, и так объездная, но служит больше местом принятия водных процедур для домашней птицы, нежели транспортным коридором.

Скриншот видео читателя "НГ"

- Дорога просто ужасная, если это можно назвать дорогой, вообще нет ее, - говорит автор видео. – Здесь возят щебень, на полях все развело, проехать невозможно. А грейдер насыпали какой-то «скалой». Неужели нельзя щебнем засыпать, облагородить, сделать хорошую дорогу? По такой дороге только на первой пониженной передаче можно ехать. Боишься, как бы баллоны об «скалу» не порезать, были случаи. Ладно, если бы здесь была большая объездная, но здесь всего пару километров. Можно ее сделать, если было бы желание.

Как поступают в таких случаях журналисты? Направляют официальные запросы в государственные органы. Итак, в конце ноября мы запросили акима района Кайсара Муржакупова, который переадресовал обращение в местный отдел ЖКХ. Публикуем вопросы и ответы.

1. Рассматривается ли на районном или же областном уровне вопрос улучшения, ремонта, модификации этой дороги?

- На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация на «Строительство объездной автомобильной дороги села Әйет района Беимбета Майлина Костанайской области», - сообщает гл. инспектор отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Беимбета Майлина Донас ЖАКСИЛИКОВ.

2. Если да, то в какие сроки может быть произведён такой ремонт, чьими силами и в какую сумму это обойдётся?

- Срок разработки ПСД 2025-2026 годы.

3. Как уже сейчас можно избавить водителей от опасности повреждения (прокола) баллонов так называемой скалой (подвид щебёночного покрытия)? Если нет, как следует поступать участникам дорожного движения?

- 19 августа 2025 года ГУ «Отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Беимбета Майлина» была подана бюджетная заявка на текущий ремонт объездной дороги на сумму 105 880,7 тыс. тенге. Заявка не была поддержана. В ноябре на предстоящую сессию повторно подана бюджетная заявка на текущий ремонт объездной дороги. Также имеется альтернативный проезд.

Невпопад, не вполне понятно, что за «альтернативный проезд», если равной альтернативы он не предлагает, а также почему орган местного самоуправления отказался способствовать улучшению инфраструктурного развития. Тут вариант ответа обычно предполагается один – нет средств (не хватает, есть проблемы насущнее и т. д.).

Сегодня местный житель отправил в редакцию ещё и вот это видео, из которого ясно, что беспокойство начал представлять уже лёд. Ну что же, зато нет луж. Хоть какое-то улучшение, но имеется.