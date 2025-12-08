«Динозавры? Сделаем!» - когда мы встретились, он готовил из специального пенопласта модель дерева каменноугольного периода для диорам с макетами геохронологии Земли. «Меня зовут Маралбек НУРМАХАНОВ, - представился мастер, - в прошлом я театральный декоратор. А здесь вы увидите всё от Архея до Четвертичного периода, всего 11 диорам».

Будет лучше, чем на картинке

Здесь не переписывают историю. Но реставрировать-то её можно!

Музей, бывший пассаж (читай: ЦУМ) братьев Яушевых – и так уже история в 123 года длиной. Но дряхлый с точки зрения коммуникаций корпус сам мог подвергнуть риску его бесценное содержимое. Перед тем, как описать, что и как сделано, отвечу на главный вопрос: что обеспечит нынешний капитальный ремонт?

1. Инновационные выставочные концепции. Теперь музей сможет предложить экспозиции с большей интерактивностью: это чтобы лучше усваивать информацию, эффективнее обучаться или исследовать. Включение VR и AR-технологий (виртуальная и дополненная реальность для наложения цифровых элементов поверх настоящего окружения) создаёт immersive-контент, то есть полный эффект присутствия.

2. Улучшенный доступ для всех. Современные стандарты требуют, чтобы посетители, независимо от физических возможностей, могли посещать музей так же легко, так и все прочие.

3. Расширение коллекции. Капитальный ремонт на самом деле – сопутствующий повод пополнить экспозицию, вытащить из фондов что-то, что давно просится «наружу» и заслуживает того.

Начальные этапы переоборудования здания завершились в октябре, но это далеко не конец.

- Во-первых, мы провели работы по фасаду и кровле, которые начали в прошлом году, - перечисляет директор Костанайского областного историко-краеведческого музея Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Вторым этапом заменили инженерные сети. Здесь у нас полностью обновлены водопровод и канализация, электрооборудование, отопительная система и вентиляция. Эти работы завершены в октябре уходящего года в соответствии с договором с ТОО «Мурагер Мангистау». В целом у нас к ним претензий не было, но гарантия сохраняется.

Шахты остались прежними...

... но теперь всё управляется электроникой

О двух последних системах стоит рассказать подробнее. Вентиляционные шахты остались прежними, однако теперь всю работу координирует электроника. Когда я осматривал новые трубы отопления и батареи, заметил одну (как мне сначала показалось) странность: в некоторых залах эти самые «теплоотдающие устройства» размещены за специальными ширмами из гипсокартона.

Батареи изолированы от музейного зала

- Это для того, чтобы обеспечить правильную конвекцию, иными словами - защитить экспонаты от резких тепловых потоков, - поясняет заведующая отделом экспозиционно-выставочного обеспечения музея Карлыгаш БЕЙСОВА, которая стала моей проводницей по зданию, меняющему облик буквально на глазах, - а заодно для эстетики и безопасности. Но обратите внимание: к батареям всегда есть доступ.

На обоих этажах заменили освещение, так что теперь его можно «тюнинговать», настраивать, если, допустим, меняется часть экспозиции и важно подчеркнуть какую-то деталь.

- Обратите внимание, каждый светильник можно направить в нужную сторону!

- Делаем на главной лестнице современный подъёмник для колясочников, оборудуем туалетную комнату специально для лиц с ограниченными возможностями, - поясняет Карлыгаш Бейсова по ходу движения.

Бродить по сказочным мирам

Нынешний этап – реэкспозиция – как раз наступил. Залов теперь 12, на один больше прежнего. Хотя площади, понятно, не добавилось.

- Но мы перепланировали залы, поменяли местами, что-то объединили, а что-то, наоборот, разделили, - говорит директор музея. - Появится новый зал, посвящённый движению «Алаш», появится огромный макет Костаная. Изменилась логистика залов и обновляется их контент. Установим демонстрационное оборудование, например, touch- и led-экраны. По договору эти работы завершатся в апреле-мае 2026 года.

Макет Костаная установят именно здесь

А моя экскурсия продолжается: теперь мы с Карлыгаш проходим всё по порядку с первого этажа и главного входа. В фойе убрали бутафорские колонны. Несущие, естественно, оставили. И основная отделка вся готова.

Вся отделка готова, не считая деталей

Поворачиваем налево – в бывшем зале этнографии (№ 3) запланирована экспозиция, посвящённая природе и животному миру. Отсюда идём в зал № 2 – тут разместится палеонтологическая коллекция. Моя сопровождающая уточняет: поставят фигуру мамонта из современных материалов. Смотрю на план – хм, а там почему-то скелет. Хорошо, главное, что наш край – тоже родина слонов. Древних.

Бывший зал «Рухани жаңғыру» (№ 1) заменится экспозицией с минералами, геохронологией и археологией.

Так будут располагаться залы первого этажа. Изображение предоставлено заказчиком реконструкции - Костанайским областным историко-краеведческим музеем

- Сначала посетитель почувствует, будто заходит в каменную пещеру, - описывает моя проводница, - такое задумано декоративное оформление стен.

Следом меня ждала описанная вначале встреча с декоратором Маралбеком Нурмахановым - а макеты у него и действительно получаются впечатляющими.

Одна из частей будущих диорам. Здесь не хватает как раз тех самых деревьев

Новый зал № 4, где иногда устраивались вернисажи, займёт подборка археологических экспонатов. Выставочное пространство оставлено в малом зале, и, кстати, его ещё снабдили пандусом.

Будущий зал археологии сейчас

... а таким это же место увидят первые посетители. Изображение предоставлено заказчиком реконструкции - Костанайским областным историко-краеведческим музеем

Второй этаж: посетителя встречает зал этнографии (№ 5), который расширился за счёт отодвинутой на три метра стены. Здесь установят шестиканатную юрту – то есть из шести кереге. Появятся старинные костюмы, оружие, ювелирные украшения.

Дальше, где был военный зал (№ 6), разместится история Костаная начала XX века с предметами быта первых переселенцев, с макетом торговой лавки и с настоящей бричкой, которая раньше скромно ютилась на первом этаже у лестницы.

В продолжение экскурсии я увидел небольшой зал (№ 7), посвящённый восстанию 1916 года и зал «Алаша», периода репрессий и голода (№ 8), где должны появиться гиперреалистичные фигуры Дулатова и Байтурсынова.

Новую экспозицию завершат военный зал (№ 9) – Вторая Мировая и локальные конфликты, зал о нашем регионе (№ 10), его достижениях и гордости (№ 11), а венцом станет зал Независимости (№ 12) с огромным экраном и объёмным макетом современного областного центра.

Что же обретут костанайцы, когда очередная ленточка будет перерезана? Реконструкция, которая заняла годы и ещё не завершена, она не только во имя улучшения visitor experience, то есть опыта посетителей, не столько для эстетики, вящего удобства и изящества. «Ремонт прошлого» - инвестиция в будущее. Так что ждём мая.