По прогнозам синоптиков, во вторник, 9 декабря, ночью на севере, востоке и юге области ожидается снегопад, сопровождаемый низовой метелью, гололёд. На севере и востоке – туман. В среду, 10 декабря, осадков не будет, на севере, западе и востоке ожидается туман.

В Костанае во вторник переменная облачность, снег, метель. В среду переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью и днём температура будет одинаковой - 18-23, на севере 26, на юге 13 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – В среду ночью термометры покажут -22…-27 °С, на севере -30 °С, днём -13…-18 °С, на севере -21 °С. Уже в четверг, 11 декабря, мороз ослабнет до -15…-20 °С ночью и -10…-15 °С днём.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью и днем -18…-20 °С. В среду: ночью -22…-24 °С, днем -14…-16 °С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке. В среду будет юго-восточный ветер 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.

