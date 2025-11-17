17 ноября 2025, 17:20

Дорога, на которой водитель снял видео, и так объездная, но качество ее таково, что на ней в лужах плескаются гуси, а водители в это время объезжают ямы по обочине. Состояние объездной в районе села Айет, ведущей на Николаевку, Варваринку и дальше на границу с РФ, явно оставляет желать лучшего.

- Дорога просто ужасная, если это можно назвать дорогой, вообще нет ее, - говорит автор видео. – Здесь возят щебень, на полях все развело, проехать невозможно. А грейдер насыпали какой-то «скалой». Неужели нельзя щебнем засыпать, облагородить, сделать хорошую дорогу? По такой дороге только на первой пониженной передаче можно ехать. Боишься, как бы баллоны об «скалу» не порезать, были случаи. Ладно, если бы здесь была большая объездная, но здесь всего пару километров. Можно ее сделать, если было бы желание.

«НГ» направит запросы в госорганы.