24 ноября 2025, 09:02

После двух моих обращений на портале ЕОтиниш акимат так и не выдал стоимость этого банкета и кому конкретно уйдут бюджетные средства. Цена табличек и зарплаты членов ономастической комиссии - сакральная тайна!

Увидели бы вы лица выступающих за, когда огласили цену табличек...

Для сравнения - газета "Караван" в 2022 голу выяснила, что цена мероприятия в городе Актобе равнялась 32 млн тенге! Не считая того, сколько по районам потрачено... инфляция с каждым годом. Предположу, что цена мероприятия на две улицы составит 200 млн тенге. За эти деньги можно построить дом! Одновременно с проводимым мероприятием жители частного сектора "Шанхай" в городе Рудном жаловались на отсутствие дорог, погрязших и утопающих в грязи. И никому до них нет дела, главное - потратить деньги на смену табличек!

Так изображают государственный символ - герб - в документах акимата. Так публикуют новость о предстоящих слушаниях. С кучей нелепых ошибок и указанием адреса для связи на иностранном почтовом сервере! Это, на минутку, госслужба! И этим людям доверили переименовывание истории, если к государственному символу у них формальное отношение.

В другом ответе вообще проигнорировали упоминание гос. символа