24 декабря 2025, 10:19

В Костанае отметили один из самых радостных еврейских праздников - Хануку, праздник Огней, который продолжается восемь дней. Праздничная ханукальная вечеринка прошла в тёплой и радостной атмосфере с ХАБАД-Любавич.

Главный раввин Костанайской области и посланник Любавичского Рэбэ, Короля Мошиаха, рэб Мэнахэм ЗАЛМАНОВ прочитал благословения и зажёг ханукальные свечи на специальной ханукие.

Праздник Ханука посвящён чуду, произошедшему с еврейским народом более двух тысяч лет назад - при освящении Храма после победы войска Йэуды Маккавея над войсками царя Антиоха. В память об этом событии каждый вечер зажигают ханукальные свечи: одну - в первый день праздника, две - во второй, три - в третий, и так далее, до восьми. По традиции ханукию устанавливают у входа в дом или на подоконнике, чтобы её свет был виден всем.

- Хочу поздравить с Ханукой всех людей! - говорит Мэнахэм Залманов. - Этот праздник символизирует борьбу света с тьмой. Недаром еврейская мудрость говорит: немного света достаточно, чтобы рассеять большую тьму. Чудо Хануки, произошедшее в трудное для нашего народа время, учит нас не поддаваться унынию, даже когда вокруг сгущается мрак. Напротив - нужно освещать мир вокруг себя, каждый день добавляя всё больше и больше света. Нельзя довольствоваться светом вчерашнего дня - необходимо делать всё возможное, чтобы свет выходил и на улицу. Хаг Ханука Самэах! В эти дни евреи зажигают ханукальные свечи, которые символизируют необходимость ежедневно делать больше добра и света. «Каждый день нужно прибавлять, и это по силам каждому человеку. Также в праздник принято раздавать детям ханука-гэлт - с условием, что 10% будут пожертвованы на добрые дела. Каждый ребёнок сам решает, кому помочь: больнице, синагоге или нуждающимся.

В ходе праздника прозвучала общая просьба и призыв: «Мы хотим Мошиаха - сейчас!» - с верой и ожиданием полного и окончательного Освобождения.

С древних времён в дни Хануки принято устраивать праздничные собрания и рассказывать о чудесах, которые Всевышний совершил для наших предков. Также готовят традиционные ханукальные блюда: картофельные оладьи - латкес, и пончики с начинкой - суфганийот.

В завершение праздника рэб Мэнахэм Залманов обратился с особым благословением:

- Пусть у всех будет весёлый и светлый праздник Ханука, и чтобы мы все отпраздновали его в Третьем Храме. И чтобы аКоэн зажёг там Мэнору. И всё это - с совершенным и полным раскрытием Любавичского Рэбэ, Короля Мошиаха. Полного и окончательного Освобождения - сегодня, немедленно, сейчас.

Рэб Мэнахэм Залманов родился и вырос в Израиле в многодетной семье и имеет опыт работы за границей. Его дедушка - рэб Залман Абельский, уроженец Москвы, является главным раввином Молдовы и служит на этом посту с 1998 года. Именно там рэб Мэнахэм Залманов начинал свою деятельность в качестве посланника.