Как правильно очищать город от снега? Все ответы - в этом ролике

17 января 2026, 10:56

Зимний снегопад на постсоветском пространстве - страны, политические системы, культура, языки разные, но реакция на него в сфере ЖКХ везде одинаковая.

 
 
 
