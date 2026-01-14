14 января 2026, 12:02

От имени Костанайского городского добровольного общества инвалидов и от себя лично хочу выразить искреннюю благодарность за поддержку.

Общественные организации, поддерживающие людей с инвалидностью, выполняют огромную функцию, которая играет важную роль в инклюзивном обществе. Но наша работа немыслима без поддержки неравнодушных людей и партнеров. Для своих подопечных мы старается проводить разнообразные культурно-массовые мероприятия, так как соблюдение традиций важно для всех горожан. В этом успехе большая заслуга тех, кто готов делиться теплом и ресурсами.

Особые слова благодарности мы адресуем члену Общественного совета Костанайской области, директору ОРТ Айтжану Есенгельдинову. Его содействие, помощь - не просто разовая акция, а стабильное и эмпатичное участие. Для большинства детей с инвалидностью посещение драматического театра - мечта, яркое событие. А особенно им по душе сказки, приуроченные ко Дню защиты детей, а также магические новогодние утренники. Многие мамы воспитывают детей с инвалидностью в одиночку. Им не всегда под силу приобрести билет в драматический театр. Айтжан Тайгенович старается сделать так, чтобы ребенок посетил представление в сопровождении кого-то из родителей. Он оплачивает билеты и родителям, и детям. Такая поддержка практична и человечна, она открывает дверь в мир искусства и сказки, а их опекунам дает возможность разделить радость, не тревожась о финансовых проблемах.

Также искренне благодарим Костанайский филиал Челябинского государственного университета и его директора Наталью Нализко. В преддверии Нового года этот вуз оказал ощутимую поддержку, предоставив замечательные новогодние подарки для детей. Наглядный пример того, как образовательное учреждение выходит за рамки академической деятельности - становится важной частью социальной жизни города, источником поддержки для самых уязвимых его жителей.

Такое сотрудничество в очередной раз показывает, что настоящей поддержка - это не только финансовая помощь, а еще внимание и уважение. От всей души желаем нашим благотворителям крепкого здоровья, благополучия и процветания. И, как принято говорить, пусть добро, которое вы дарите, возвращается к вам многократно.