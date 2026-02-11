11 февраля 2026, 11:45

Занялся этой темой и понял - до какой степени обыкновенный потребитель коммунальных услуг бесправен. Мало того, что счетчики (независимо от их количества) приобретаются за свой счет, так поверка ремонт, обслуживание - тоже за счет потребителя.

Но самое веселое - этому делу вроде как дали ход, народ начал интересоваться, где что и почем - и тут же цены на комплект из двух счетчиков (горячая плюс холодная вода) с 59 000 тенге поднялся до 95 000!!!

Это без монтажа, без доставки, так сказать, от фирмы из первых рук.

Самое что обидное - торгуют счетчиками минимум годовой давности выпуска, следовательно, при их пломбировке срок следующей поверки (читай- законной эксплуатации) уменьшен минимум на год. А сколько тогда все это будет стоить через перепродажников? Монтаж данных счетчиков ДОЛЖНА вести фирма, имеющая лицензию.

Господа монополисты коммунальных услуг, которые все это удумали! Где списки фирм, имеющих данные счетчики по оптимальным ценам? Где список фирм и их контакты, которые имеют лицензию на установку этих счетчиков? Почему все отдано на откуп обыкновенному потребителю? Если вы экономите на людях, которые не будут ходить и снимать данные, давайте вы озаботитесь тем, чтобы это все проходило в нормальном человеческом русле!!!