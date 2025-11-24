24 ноября 2025, 09:05

Ввиду этого события и выражения умных лиц участников этого слушания хочется сказать! На дворе 21 век - век инноваций и технологий! А у нас обсуждают, какую еще часть земли похоронить в отходах!

Существуют же биотехнологии, конвертирующие неполезные отходы в полезные белковые продукты и удобрение для почвы в кратчайшие сроки! Некоторые перерабатывают быстро полиэтилен, который в почве разлагается до 400 лет! Одна из этих биотехнологий - переработка органических отходов личинкой мухи "черный солдат". Преимущества и плюсы этой технологии очевидны, минусы - что ей надо все больше и больше есть. Да, и эта культура не внесена в реестр РК по этим видам энтомопродуктов. На своем опыте убедился. Спустя 2 недели из кучи кухонных пищевых отходов от мясного, рыбного, фруктово-овощного, зернового остается только питательная личинка для кормов животным и удобрение для земли. Хотя в почве эти отходы перегнивают месяцами, источая в атмосферу тысячи тонн неполезных для человека газов.

Птицефабрики просто закапывают или кремируют свои отходы. Частные подворья не знают, куда девать тонны помета...

И у нас до сих пор закапывают отходы в землю....

Тем не менее, мы, пионеры этих технологий в северной части Казахстана, не унываем. В перспективе переработка полигонов с отходами в других областях, обкатка технологии, оценка коммерческого окружения. Всем всех благ!