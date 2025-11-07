7 ноября 2025, 21:01

30 лет назад (5 ноября 1995 года) город был потрясен страшной трагедией, когда погибли четверо взрослых мужчин. Они спасали тонущих детей на р. Тобол. В этот день хочется напомнить предысторию этого подвига.

Шестеро мальчишек, в возрасте от 10 до 13 лет, решили покататься по первому льду реки Тобол. Идя цепочкой, они благополучно перешли с левого берега на правый, а когда возвращались, на самой середине реки лёд проломился и дети оказались в ледяной воде.

На их крики первым бросился Виктор Прищепа, который выгуливал свою собаку. Ему было 44 года, дома его ждали свои четверо детей такого же возраста как тонущие дети. Думал ли он о них, мы никогда не узнаем, но знаем точно, что свой человеческий долг он исполнил.

Когда Виктор вытолкал на лёд двоих пацанов, сам оказавшись в воде, к нему на помощь бросился 63-летний Иван Янковенко. На день трагедии у него было двое детей и четверо внуков. И в тот день внуки были в гостях. Но когда они ушли, Иван Оверьянович решил прокатиться на велосипеде вдоль р. Тобол. Увидев место трагедии - бросился на помощь Прищепе.

Они вытолкали всех детей на лёд , а сами никак не могли выбраться. Холод сковал их мышцы и они стали тонуть. Увидев это, к ним на помощь бросились Костя Полещук и Саша Кузьмичёв, два друга, оба работали в СУ "Промстрой-3", им было по 18 лет, их жизнь только начиналась.

Они попытались спасти уже самих спасателей, но не добрались до них - ушли под лёд. Утонул и ещё один мальчик, Саша Фирсов - 11 лет - в состоянии шока он пошёл не в ту сторону и, не дойдя до берега метров пять, опять провалился, но спасти его было некому.

Жизнь устроила очередной суровый экзамен, и эти четверо рудничан выдержали его с честью. За этот подвиг Указом президента РК они были награждены медалью Ерлiгi Yшiн "За мужество" посмертно.

Прошло 29 лет, прежде чем инициативная группа, состоящая из ветеранов города, смогла воплотить в жизнь мечту родных и знакомых героев и установить стелу "Колокол памяти" на перекрестке ул. И. Франко и ул. Парковая. Теперь каждый житель города может почтить память героев, ударив в колокол и возложив цветы.

5 ноября у стелы встретились все родственники погибших героев, а потом в библиотеке № 6 прошел вечер "Есть память, которой не будет конца". Научный сотрудник историко-краеведческого музея Александр Кургузкин познакомил студентов Рудненского колледжа строительства и транспорта с передвижной музейной выставкой, где показал все собранные документы, фотографии, награды героев.

Татьяна Сущик - ветеран города - рассказала, как пришла идея увековечить подвиг рудничан и чем это закончилось.

Сын Ивана Янковенко - Виктор - вспомнил неизвестные детали спасения детей, как отец его повел себя в критической ситуации. Подводя черту своему выступлению, Виктор Иванович сказал: "Эти рудничане были самыми обыкновенными людьми. Как все, они просто жили, работали, воспитывали детей, но когда случилось нечто, выходящее за рамки обычного, они совершили то, что велели сердце и разум. И по-другому поступить не могли. Вечная им память".