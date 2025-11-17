До какого уровня может докатиться у нас безграмотность?
Юзверь
17 ноября 2025, 09:22
Въезжая и выезжая с/в Костанай, был шокирован табличкой, указывающей на недавно открытый президентом завод "KIA". И как-то ни у кого не ёкнуло, никого не смутило. Как-никак в стране трехъязычие декларируют...
