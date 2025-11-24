Сегодня на пересечении улиц Волынова и Мирошниченко сбили пешехода.
24 ноября 2025, 19:20
Сегодня 24 ноября в 16-34 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки Фольксваген сбил пожилую женщину. Скорая помощь забрала женщину в очень тяжёлом состоянии.
