Полиция перед новогодними праздниками проводит рейды по точкам продажи фейерверков и петард. Нарушителей привлекают, что не останавливает покупателей их опасной продукции. Нужно ли вовсе запретить использование фейерверков? Да. Они несут прямую угрозу здоровью граждан и их имуществу.

Да. Они пугают животных и после праздника остаются как мусор во дворах.

Нет. Они - неотъемлемая часть традиции праздника, а их вред преувеличен.

Нет. Нужно бороться с некачественным товаром, а не вредить тем, кто им пользуется.

