В Костанае проводятся ярмарки игрушек сделанные своими руками
denfostr
27 декабря 2025, 16:48
В Костанае проводятся периодически ярмарки ручных поделок. 27 декабря наткнулся на одну из них на рынке Саяхат, на месте автовокзала. По отзывам продающих свою продукцию эти игрушки не пользуются успехом. Или место выбрано не для потенциального покупателя ? Или китайские игрушки дешевле? А как вы думаете?
