2 февраля 2026, 10:16

Повторяться не буду, скину скрин со своего Инстаграмма

Если не видно, вот скопировал:

-Звонил на днях председатель ОСИ, который живет вообще в другом доме, начал угрожать судами и как он сказал все суды выиграет, чтобы я снял камеру видеонаблюдения за своими детьми на своем этаже, которая не смотрит вообще ни на какую квартиру. Хотя моей камерой сам охотно пользовался и просил меня скидывать ему видео с хулиганами.

Теперь вопрос: у меня трое детей, я боюсь за их безопасность, самому младшему 6 лет, учитывая, что недавно подростки прирезали парня прямо в подъезде в Рудном, при этом нанеся более 20ти ножевых ранений, суды в РК могут оштрафовать и засудить меня за эту видеокамеру?

Спрашиваю потому, что председатель - сам бывший полицейский, который устанавливает теперь свои правила в отдельно взятом дворе.

При этом стоят камеры в лифте, на первом этаже на входе и выходе, на улице председатель наставил камер за наши деньги штук 20 и сам наблюдает за всеми.

Вопрос, ну я там задал, законно или нет.

Тем более установщик камер, а именно это сын нашего Уважаемого Алекса, которого я знаю практически лет 28, мне говорит что да, это законно и меня не смогут засудить.

