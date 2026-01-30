30 января 2026, 16:31

28 января в областной библиотеке для детей и юношества им. И. Алтынсарина прошёл международный онлайн-турнир «Мы знаем Ибрая Алтынсарина!».

Соревновались команды из Троицка, Оренбурга, Кургана и Костаная. Россияне участвовали онлайн.

Все задания были связаны с биографией, творческим наследием и вкладом казахского педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина в развитие образования и культуры.

О том, какие мысли педагога можно применить в своей жизни, рассказала Татьяна БАБИНА из СОШ № 79 города Оренбург:

- Нам тоже нравится учиться, узнавать что-то новое, дружить с другими народами, просвещать свой народ. В будущем задумываюсь о том, чтобы стать учителем.

- Ибрай Алтынсарин хотел донести до детей, что вся сила в знании, а знания в книгах, - отмечает ученица СОШ № 9 Троицка Полина ЖИГУЛЕВА. - И чтобы достичь результата, надо много учиться и работать, а главное - не лениться! На его примере, мы перенимаем тягу к знаниям, трудолюбие и воспитание, уважение к учителям.

В библиотеке организовали выставку одного портрета, которую для турнира подготовили преподаватель Аскар Бижан и учащийся Ералы Альсейтов из школы № 1 Костаная.

По итогам 9 туров победу одержала команда города Троицк, представленная детско-юношеской библиотекой «Ровесник». Второе место заняла команда Центральной областной библиотеки для молодежи Оренбурга. Третье место - команда специализированной школы-интерната им. И. Алтынсарина (Костанай).

Своими эмоциями от участия в соревновании поделился учащийся СОШ № 79 Михаил СЕМИОНОВ из Оренбурга:

- Очень рады, что заняли 2 место. Спасибо организаторам за интересный турнир, для нас это первый опыт таких международных мероприятий. Все понравилось, захотелось принять участие еще в чем-то подобном.

Текст подготовил Антон КИМ, студент 4 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынулы.

Фото автора