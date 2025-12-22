22 декабря 2025, 09:09

Написал через еотиниш на портале егов обращение акимату по поводу стоимости "банкета" - мероприятия по переименованию улиц. Акимат мне ответил, что бюджет будет известен в 2026 году! Но решение уже приняли, получается, что вслепую и на любые деньги из кармана налогоплательщика согласные...

Это как делать ремонт в доме, а по его окончанию утверждать бюджет ремонта и назначить налогоплательщика оплачивать ремонт с банкетом...

Акиматовские трудящиеся Рудного рубаху на себе порвут, любые деньги из бюджета родного города и всего государства согласны отдать, чтобы поменять таблички на доме. А что? Как выражались выступающие, они, эти таблички, будут греть душу в лютые морозы и повышать тем самым патриотический дух. По заявлению того же акимата фонд оборудования улиц города критически изношен, 80% - на одной из улиц, а таких каждая в городе. В любой момент может произойти авария. На это денег не хватает, а на таблички даже ценами не интересовались, но уже согласные...