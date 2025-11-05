5 ноября 2025, 10:20

Фото плачевного состояния районного дома культуры в Житикаре прислал местный житель, председатель первичной профсоюзной организации Александр Охотюк. Он откликнулся на пост "НГ", в котором местные аксакалы жаловались, что им не могут выделить даже лишний стол и пожилые люди играют в домино по очереди.

- Это в продолжение темы Житикаринского РДК. Так что проблема аксакалов-доминошников - не такая это уж проблема, - пишет Охотюк. - Калорифер для большого зала сломан, система пожаротушения - тоже. А окна у нас в РДК такие, что воробьи пролазят и летают по всем закуткам.

Калорифер сломан

Система пожаротушения - не работает

Свои сообщения Александр Иванович дополнил фотографиями.

"НГ" отправит запросы в местный акимат.