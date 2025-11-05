Воробьи летают по закуткам - Дом культуры в Житикаре нуждается в ремонте
5 ноября 2025, 10:20
Фото плачевного состояния районного дома культуры в Житикаре прислал местный житель, председатель первичной профсоюзной организации Александр Охотюк. Он откликнулся на пост "НГ", в котором местные аксакалы жаловались, что им не могут выделить даже лишний стол и пожилые люди играют в домино по очереди.
- Это в продолжение темы Житикаринского РДК. Так что проблема аксакалов-доминошников - не такая это уж проблема, - пишет Охотюк. - Калорифер для большого зала сломан, система пожаротушения - тоже. А окна у нас в РДК такие, что воробьи пролазят и летают по всем закуткам.
Калорифер сломан
Система пожаротушения - не работает
Свои сообщения Александр Иванович дополнил фотографиями.
"НГ" отправит запросы в местный акимат.
Последние народные новости
22.10.25 10:00 МФО играет в прятки
16.10.25 12:09 В чём кроется подвох?
07.10.25 13:25 Как в Камыстинском районе провели День подписчика
27.09.25 13:01 Что случилось в районе Большого моста сегодня утром?
10.09.25 15:28 Ломать - не строить, или Как ПКСК уже год не хочет возвращать на место лавочки после благоустройства дворов
01.08.25 18:42 Прорыв и отсутствие горячей воды: жители дома на Каирбекова, 369 оказались в коммунальном аду
30.07.25 09:24 Жадный ростовщик
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.