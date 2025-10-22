22 октября 2025, 10:00

В моей практике таксером встречаются разные люди. Очередной опус - от незнакомки, которая имела неосторожность получить деньги от МФО.

Кредит получен при соблюдении всех формальностей, фотофиксацией и подписанием договора, которую на руки не выдали. Однако по истечении срока добропорядочная клиентка пришла вернуть долг, но сотрудница этой фирмы отказалась принимать деньги и направила на терминал, который был на другом конце города. На новые попытки оплатить терминал просил сумму, большую на три процента - мол, это комиссия за переводы. Последнюю должница отказалась платить по причине отсутствия денег на эту самую комиссию.

Вернулась назад, девушке посоветовали оплатить через приложение Народного банка. Но и там ждал подвох, получателем значилось не МФО, а ТОО. Кстати, платежи не пропускают по ИИН или по номеру телефона, а просят номер договора.

Помыкавшись, горемычная заемщица решила обратиться к юристам. Те не знают, что советовать, а лишь развели руками . А тем временем, кредиторы с перерывами на двадцать минут достают должницу сообщениями об испорченной кредитной истории и угрозами разборок с коллекторами.