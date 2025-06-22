22 июня 2025, 10:04

Юные спортсмены, воспитанники клуба Barys pro team, привезли две золотых и одну серебряную медали с чемпионата мира по MMA по версии GAMMA в Бразилии. Чепионат проходил в городе Сан-Паулу с 16 по 22 июня. В соревнованиях приняли участие свыше 600 спортсменов из 43 стран.

Напомним, ранее читатели "НГ" сообщали о 13-летней Дарье Чечулиной, ставшей чепионкой среди девушек до 14 лет в весовой категории 54+ кг. Но победа Даши не единственная. Еще трое юношей из Костаная взяли два золота и одно серебро в прошедших соревнованиях.

9-летний костанаец Арсен Егиазарян забрал золото и стал чемпионом мира среди юношей до 10 лет в весе до 26 кг. Еще один наш боец - 8-летний Дидар Хусейнов в этой категории взял почетное серебро, став вторым в упорной борьбе. Бронзу завоевал спортсмен из США Амир Очилов.

Еще одно золото привез 12-летний Вадим Банман, участвовавший в соревнованиях среди юношей до 12 лет в весе до 34 кг. Ибрагим Си Мерабет из Алжира стал вторым, а бронзу разделили юноши из Южной Африканской Республики Зиаан Висаги и Узбекистана Зафар Зайниев.

- Мы гордимся нашими спортсменами и подрастающим поколением! - отметил читатель, сообщивший о победах костанайцев "НГ".