Прохождение техосмотра
ZanoZOV
10 марта 2026, 13:53
Фёдоровский район. Вторую неделю нет возможности пройти техосмотр по причине того, что не работает база данных. Как быть водителям, чей техосмотр на сегодня закончился, база не работает, а ехать срочно нужно?
Ждём ответа компетентных органов.
