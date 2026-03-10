Народные новости

Прохождение техосмотра

ZanoZOV

10 марта 2026, 13:53

Фёдоровский район. Вторую неделю нет возможности пройти техосмотр по причине того, что не работает база данных. Как быть водителям, чей техосмотр на сегодня закончился, база не работает, а ехать срочно нужно?

Ждём ответа компетентных органов.

