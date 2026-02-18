Народные новости

Сбили пешехода в центре Костаная на улице Тауелсиздик

18 февраля 2026, 13:44

Сегодня в первой половине дня, где-то около 11 часов, водитель автомобиля "Фольксваген" на перекрестке улиц Тауелсиздик - Козыбаева, совершил наезд на молодую девушку. Пострадавшая была в сознании и видно, что отделалась ушибами, так как сама дошла до скорой помощи.

