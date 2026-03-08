8 марта 2026, 18:16

Праздник прошёл в теплой и праздничной атмосфере, объединив взрослых и детей.

Пурим — один из самых веселых праздников еврейского календаря. В этот день в синагогу пришли как взрослые, так и дети, что придало празднику особую атмосферу и настроение. Звучали веселые еврейские мелодии, наполняя пространство радостью и светом.

Гостей встречали посланник Любавичского Рэбэ, Король Мошиах, в Костанайской области — раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области, а также его супруга Двора Залманов вместе с детьми.

Центральным моментом праздника стало чтение Свитка Эстэр (Мэгилат Эстэр) — одной из важнейших мицвот Пурима. Все присутствующие внимательно слушали чтение, а многие следили за текстом в свитках. Этот момент стал важной духовной частью праздника.

После завершения чтения Свитка состоялась праздничная трапеза, которая стала продолжением радостной атмосферы и дала участникам возможность пообщаться и насладиться праздничными угощениями.

Раввин Мэнахэм Залманов рассказал, что Пурим символизирует радость спасения еврейского народа. Он напомнил историю, стоящую за этим праздником: персидский царь АхаШвэрош, по наущению своего советника Амана, решил уничтожить евреев. Но благодаря смелости царицы Эстэр, которая оказалась еврейкой, а также ее дяди Мордэхая, планы Амана были разрушены. В день, когда он намеревался осуществить свой коварный замысел, беда обрушилась на него самого. Аман был наказан, а еврейскому народу было даровано спасение.

Традиционным угощением Пурима являются сладкие пирожки с маковой начинкой — «аменташ», которые символизируют «карманы Амана». Праздник Пурим также сопровождается костюмированными представлениями, веселыми мероприятиями и радостной атмосферой. Важными мицвот праздника являются отправка друг другу мишлоах манот (праздничное угощение), помощь нуждающимся — матанот ла-эвьоним, а также праздничная трапеза.

Значение праздника

Пурим символизирует спасение еврейского народа от угрозы уничтожения в древней Персидской империи. Согласно библейскому повествованию, царица Эстэр и Мордэхай смогли изменить указ Амана и привести к спасению еврейского народа. Этот праздник стал символом веры, единства и радости и считается одним из самых веселых праздников еврейского календаря.

Одной из центральных идей праздника Пурим является принцип «наоборот» — «наафода ху» (ивр. «всё перевернулось»). Замысел, направленный против еврейского народа, полностью изменился, и угроза обернулась спасением и большой радостью. Этот мотив символизирует возможность того, что даже самые сложные обстоятельства могут измениться к лучшему.

В еврейской традиции также отмечается, что особая радость Пурима напоминает о надежде на лучшее будущее и времена мира и добра для всего человечества. В религиозной традиции это связывают с эпохой полного Освобождения (Гэула), когда, согласно вере, придет Король Мошиах.

Пурим имеет особое значение для еврейского народа. Это день, когда евреи смогли отстоять свою жизнь, честь и свободу, поэтому праздник принято отмечать шумно и радостно. В этот день читают Мэгилу — Свиток Эстэр, повествующий о спасении евреев, посылают угощения родным и друзьям — мишлоах манот, помогают нуждающимся и устраивают праздничную трапезу.