10 марта 2026, 21:23

В Центральной городской библиотеке им. Николая Островского библиотекари провели вечер-комплимент «Женственности нежные черты», посвященный Международному женскому дню для участников клубов «Лада» и «Вдохновение». Для присутствующих звучали поздравления и пожелания, стихотворения.

Хранительницы мира и согласья,

Сияйте путеводною звездой,

Ведь каждая из вас – источник счастья,

Тепла и радости земной!

Музыкальные номера в исполнении Ленке Станислава Александровича, Рахметова Асанали, клубника Абдрахманова Жумагазы Сейткалиевича украсили праздник. Всем присутствующим женщинам вручили подарки со сладостями в оригинальном оформлении. Вечер-комплимент завершился фотосессией на фоне праздничной фотозоны.

Участники вечера-комплимента выразили слова благодарности организаторам. Сотрудники библиотеки уверены, что такие мероприятия необходимы, где молодежь, парни и девушки, поздравляют с весенним праздником старшее поколение, дарят искренние комплименты, желают оптимизма, молодости в душе и отличного настроения!

Авторы - сотрудники Центральной городской библиотеки им. Н. Островского