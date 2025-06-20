20 июня 2025, 16:32

🇰🇿 Золотую медаль завоевала на чемпионате мира 13-летняя жительница Алтынсаринского района Дарья Чечулина. Чемпионат мира по ММА версия GAMMA проходит в Сан-паулу в Бразилия с 16 по 22 июня.🥇🌍

Гордость Костанайской области, Алтынсаринского района Даша Чечулина выступала среди девушек до 14 лет, весовая категория 54+ кг.

На пьедестале почета:

🥇 1 место - Казахстан – Даша Чечулина

🥈 2 место - США - Изон Хоббс

🥉 3 место - США - Кэссиди Хартма

Это невероятная победа не только для Даши, но и для всего Алтынсаринского района, для всей страны!

👏 Отдельная благодарность её наставнику — тренеру БК "Khalid" Батыркану Каратокенову за профессионализм, терпение и веру в свою ученицу.

Даша — пример силы, упорства и большого таланта!

💪 Алға, Қазақстан