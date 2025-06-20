Чемпионкой мира по ММА стала девушка из Костанайской области
MalikaK
20 июня 2025, 16:32
🇰🇿 Золотую медаль завоевала на чемпионате мира 13-летняя жительница Алтынсаринского района Дарья Чечулина. Чемпионат мира по ММА версия GAMMA проходит в Сан-паулу в Бразилия с 16 по 22 июня.🥇🌍
Гордость Костанайской области, Алтынсаринского района Даша Чечулина выступала среди девушек до 14 лет, весовая категория 54+ кг.
На пьедестале почета:
🥇 1 место - Казахстан – Даша Чечулина
🥈 2 место - США - Изон Хоббс
🥉 3 место - США - Кэссиди Хартма
Это невероятная победа не только для Даши, но и для всего Алтынсаринского района, для всей страны!
👏 Отдельная благодарность её наставнику — тренеру БК "Khalid" Батыркану Каратокенову за профессионализм, терпение и веру в свою ученицу.
Даша — пример силы, упорства и большого таланта!
💪 Алға, Қазақстан
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