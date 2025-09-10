10 сентября 2025, 15:28

Уважаемые читатели, а именно те, у кого есть юридическое образование, скажите: есть такая норма закона, по которой, чтоб поставить лавочки у подъезда и вернуть заборы, нужно согласие и подписи жильцов?

В общем, на эту норму ссылается ПКСК "Арман", а именно техник Тимур. Дому нашему 60 лет и всегда после ремонта ставили лавочки и благоустраивали, а вот теперь решили, что не нужно этого делать.

Дома, где нет лавочек и заборов. это ул. Каирбекова, 353, 351. 351/1.