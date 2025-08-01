1 августа 2025, 18:42

Жители дома №369 по улице Каирбекова уже более недели живут без горячей воды. Вдобавок во двор постоянно вытекают канализационные стоки из-за аварии возле соседнего дома 369/1. Ситуация усугубляется отсутствием ливневого водоотвода и полной бездеятельностью коммунальных служб.

На протяжении последних дней горячая вода в доме 369 полностью отсутствует. Соседний дом 369/1 не испытывает подобных проблем, однако именно возле него происходит регулярный прорыв канализации — нечистоты затапливают двор, в том числе территорию у подъездов дома 369.

«Каждый раз, когда происходит прорыв, всё течёт к нам. У нас во дворе стоит вонь, грязь, люди не могут пройти. Мыться негде — воды нет, канализация заливает. Это катастрофа!», — рассказывает жительница дома.

Также жильцы отмечают, что во дворе полностью отсутствует нормальный водоотвод: стоков нет, жидкие отходы просто скапливаются под окнами и у входов в подъезды. Всё это сопровождается резким зловонием, и становится особенно опасным в жару.

«КТЭК отвечает одно — “нет людей”. А нам жить как? Нам кипятить воду и по колено в грязи ходить?», — возмущаются жильцы

Коммунальный коллапс без конца и реакции

Жители говорят, что обращались в КТЭК, акимат, звонили на 109 — никаких конкретных сроков устранения аварий и восстановления горячего водоснабжения им не озвучено.

«У нас во дворе дети, пожилые, инвалиды. Никто не может объяснить, когда прекратится это издевательство. Мы платим за услуги, но живём хуже, чем в аварийном жилье», — говорит одна из жительниц.

Жильцы требуют срочного вмешательства властей

Люди намерены добиваться справедливости через СМИ, прокуратуру и санитарную инспекцию. Также рассматривается возможность подачи коллективного иска против коммунальных служб за халатность, антисанитарные условия и нарушение прав на доступ к базовым коммунальным услугам.

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https://youtube.com/shorts/DtlHY9CrPMo?feature=share

https://youtube.com/shorts/nxMK6Sg2KeE?feature=share