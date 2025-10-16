16 октября 2025, 12:09

В понедельник пенсионер приехал в "Астыкжан" за покупками, где ему настойчиво некая женщина стала предлагать вытащить лотерейный билетик. Дед красочно оформленный билетик вытащил (бесплатно, заметьте!), поскрёб в рамочке и - о, удача! Оказывается, он выиграл массаж и пылесос.

Тётенька его поздравила, записала его ФИО, номер телефона и попросила расписаться, что он явится по адресу пр. Абая, 24 для получения выигранных благ. Дедушка в среду попросил внука скататься туда, где обнаружился какой-то ритуальный зал или что-то наподобие.

И вот теперь одумавшийся пенсионер не может сидеть на стуле ровно, так как не знает, откуда ждать беды и где применят его простые, но полученные с таким вывихом личные данные.

Народ - хэлп!