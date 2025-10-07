7 октября 2025, 13:25

Камыстинский районный узел почтовой связи (РУПС) Костанайского областного филиала АО «Казпочта» 6 октября в рамках подписной кампании на 2026 год организовал и провел мероприятие ко Дню подписчика.

Общее фото с гостями и коллективом Камыстинского РУПС

Основной костяк нашего коллектива – женщины, им предложили проявить свои кулинарные способности для угощения гостей. Одни были ответственны за дастархан, другие за подготовку буклетов и размещении информации о подписной кампании на стенде, а начальник – заприглашение гостей.

Постоянный подписчик Ерболат Баекенович Бекмухамедов и начальник РУПС Ботагоз Денисбековна Акбаева

В этот день нашу организацию посетили: председатель совета ветеранов Ерболат Баекенович Бекмухамедов – наш постоянный подписчик, главный редактор районной газеты «Қамысты жаңалыктары - Камыстинские новости» Дина Нугманова, представитель ГУ «Аппарат акима Камыстинского сельского округа» Талгат Исмурзин, представитель ГУ «Камыстинская централизованная библиотечная система» Зарина Карагулова.





Скромное, но полезное мероприятие провели своими силами в РУПС с. Камысты ко Дню подписчика

Гостей встречали девушки из районного дома культуры в национальных костюмах с угощениями.

Почтальон Татьяна Анатольевна Нелюбова и начальник ЦОУ Светлана Владимировна Найзагаринева проводят агитационную работу по подписке

Беседа прошла в неформальной обстановке за кружкой чая с домашней выпечкой. В адрес нашего узла связи сказали много хороших слов, пожеланий. Основная часть коллектива проработала более 10 лет на почте, поэтому темы для разговора нашлись общие.

Вспоминали, как ранее доставлялась почта авиацией в отдаленные поселки Камыстинского района, какие объемы газет и журналов были. Жили без Интернета, без новых технологий. Всю информацию от мала до велика брали из печатных изданий: "Сад и огород", "Человек и закон", "Новый путь" (ныне "Камыстинские новости"), "Крестьянка"… Каждый следующий номер мы ждали с нетерпением.

К сожалению, с появлением социальных сетей, электронных изданий печатные издания ушли на задний план и читательская аудитория значительно уменьшилась. Надеемся, что все-таки желающих найти новость на страницах СМИ будет достаточно для поддержания подписной кампании. Вдумайтесь, от вашего решения подписаться на ту или иную газету зависит судьба не только редакций. Всего лишь небольшая статья на странице печатного издания, а сколько труда: сбор и обработка информации, подборка фотографий. Чем интереснее подборка в номере, тем больше становится аудитория читателей… А почтальоны? Работа почтальона заключается в том, чтобы как можно скорее доставить подписчикам выписанные газеты. И вот у вас в руках очередной свежий номер. Перелистывая страницы полученного экземпляра, вы получаете необходимую информацию с подтверждающими цифрами, иллюстрациями, аргументами. Кто-то из читателей найдет только рецепт для себя, кто-то просто на одном дыхании прочитает от первой страницы до последней, не пропуская ни одну статью.

Подготовка к встрече гостей в день подписчика

Но имеются реальные причины, по которым необходимо читать газеты:

Во–первых, вы будете в курсе всех новостей. В газетах публикуют сведения о политике, экономике и финансах, бизнесе, промышленности, торговле, развлечениях

Во-вторых, расширяете свой кругозор. Чтение газет помогает узнать о спорте (предстоящие матчи, новые партии шахматных игр), культуре, экономике, литературе, науке и технике.

В-третьих, развиваете критическое мышление. Использование разных источников информации помогает «фильтровать» сведения, распознавать манипуляции, не попадаться на ложные сообщения и делать собственные выводы.

В-четверых, вы получите более полное представление о прошедших или предстоящих событиях. Сравнивая мнения в изданиях с разными точками зрения, можно составить более точное описание событий, особенно политических и социальных вопросов.

Фото автора