6 ноября 2025, 11:28

Всем доброго дня!

У меня дома есть вайфай и на работе тоже, мобильным интернетом я практически не пользуясь. Однако мне надо было уехать в район, а там требовалось онлайн-присутствие. Для чего я вечером решил подключить ежедневный тариф Теле2 на один день, расчитывая получить услугу ровно на сутки, то бишь на 24 часа. Но утром тариф сдох и потребовал еще денег. Мне пришлось опять оплатить за новые сутки.

Тут не проканает, как в гостинице, где отчет идет с момента заселения, я так думаю, отчет по-другому. Поправьте меня, если я ошибаюсь.