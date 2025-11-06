Если оператор связи - скупердяй
сайлау курманов
6 ноября 2025, 11:28
Всем доброго дня!
У меня дома есть вайфай и на работе тоже, мобильным интернетом я практически не пользуясь. Однако мне надо было уехать в район, а там требовалось онлайн-присутствие. Для чего я вечером решил подключить ежедневный тариф Теле2 на один день, расчитывая получить услугу ровно на сутки, то бишь на 24 часа. Но утром тариф сдох и потребовал еще денег. Мне пришлось опять оплатить за новые сутки.
Тут не проканает, как в гостинице, где отчет идет с момента заселения, я так думаю, отчет по-другому. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
