27 сентября 2025, 13:01

Сегодня была такая километровая пробка от моста до ул Кайрбекова. Никто не в курсе что там произошло? Может перекрывали дорогу, потому что военная техника ездила по городу

От редакции:

Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил сегодня утром, что 27 сентября в Костанае планируется проведение антитеррористических учений. В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

- В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных сотрудников специальных и правоохранительных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.

Мы публиковали это сообщение в наших соцсетях. Следите за оперативными сообщениями о перекрытии дорог и учениях в нашем Telegram-канале и аккаунте "НГ" в соцсети Instagram.