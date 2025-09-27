Что случилось в районе Большого моста сегодня утром?
Сегодня была такая километровая пробка от моста до ул Кайрбекова. Никто не в курсе что там произошло? Может перекрывали дорогу, потому что военная техника ездила по городу
От редакции:
Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил сегодня утром, что 27 сентября в Костанае планируется проведение антитеррористических учений. В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
- В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных сотрудников специальных и правоохранительных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.
