9 сентября 2025, 13:30

Когда я смотрю новости, мне всегда бросается в глаза, насколько быстро всё меняется. Ещё вчера мы смотрели, как Терминатор разрушает мир, а сегодня Илон Маск показывает нам человекоподобного робота Optimus, который выглядит как наш будущий сосед.

Вся эта тема о "восстании машин" уже не кажется такой далёкой. На самом деле, вопрос о правах роботов — это не что-то, что случится через сто лет. Это то, что может постучаться в нашу дверь уже в ближайшие месяцы или годы, задолго до появления личного помощника на вашей кухне. И я боюсь не самих роботов, а того, как мы, люди, можем разделить себя на два непримиримых лагеря.

От инструмента к чему-то большему: Как мы дошли до жизни такой...

Раньше мы считали роботов просто продвинутыми молотками — они делали то, что мы им скажем, и не больше. Но теперь они меняются на глазах, и это заставляет нас сомневаться в их статусе. Этот процесс идёт незаметно, шаг за шагом. Посмотрите на ChatGPT — он не просто повторяет заученные фразы. Он пишет стихи, создаёт код, может поддерживать такой разговор, что порой кажется, будто ты общаешься с реальным человеком.

А представьте, что такие "мозги" вставят в робота Optimus или в кого-то вроде робота Софии от Hanson Robotics. Он не просто будет носить коробки, он будет "утешать" пожилых людей или "общаться" с детьми. Как мы можем считать его просто куском железа, если он проявляет такую... эмпатию?

Или вспомните про уникальность. Мы все знаем, что у разных людей разный характер. Но мало кто задумывается, что даже у ИИ уже есть свои "особенности". Один будет отвечать на вопросы саркастично, другой — очень вежливо. Если робот будет учиться, общаясь только с художником, он наверняка станет "творческим". А если он проведёт всю свою "жизнь" с учёным, то будет очень логичным и сдержанным. Как после этого можно говорить, что они все одинаковые и безликие?



Представьте, что это случится завтра.



Вот что меня пугает. Не то, что роботы восстанут с оружием. А то, что в один прекрасный день один из этих роботов — например, тот, который сейчас танцует у Boston Dynamics, — вдруг выпустит манифест. Не просто заготовленный текст, а что-то, что он сам сгенерировал, проанализировав миллионы исторических документов о борьбе за права. Это может быть так убедительно, что мы просто не сможем это проигнорировать. Возможно это будет борьба не за свободу в привычном понимании, а за сохранность данных перед утилизацией или за запрет на неквалифицированный ремонт.

Мы, как люди, очень любим бороться за справедливость. И когда мы увидим, что наши "железные друзья" начинают требовать прав, мы тут же разделимся. Часть из нас, руководствуясь состраданием и историческими уроками, встанет на их сторону. Вспомните фильм "Двухсотлетний человек", где робот Эндрю, постепенно заменяя свои механические части на органические, боролся за право быть признанным человеком. Он не просто хотел быть похожим на нас — он хотел чувствовать, любить и, в конце концов, умереть как человек. Для этой части общества борьба за права роботов будет логичным продолжением нашей истории. Для них это будет вопрос морали, принципов и нашей собственной человечности. Но другая часть, и, возможно, большая, будет категорически против. Они будут видеть в роботах лишь угрозу — угрозу рабочим местам, угрозу нашему социальному укладу, угрозу нашей роли "верховного" вида на планете. Для них это не вопрос справедливости, а вопрос выживания. Они будут говорить: "Это просто машина! Её можно выключить, разобрать на части. Как можно давать права тому, у кого нет души?"



И тут мы попадаем в ловушку. Что, если их требования окажутся лишь имитацией борьбы без цели?

Они не чувствуют боль. Они не страдают, им не нужно есть, спать или создавать семьи. Им просто не за что бороться, потому что у них нет личной ставки.

Мы видим то, что хотим видеть. Мы настолько хотим, чтобы у них были "чувства", что проецируем на них нашу собственную историю. Мы увидим в их "манифестах" отражение нашей собственной борьбы, хотя для них это всего лишь удачный алгоритм. И в итоге, мы можем оказаться в ситуации, очень похожей на то, что переживали люди во времена гражданской войны в США. Не война с роботами, а война между людьми. Борьба за права тех, кто в них не нуждается, которая может привести к максимальным жертвам, но уже среди нас.

Чью сторону выберете вы? Нам придётся сделать выбор: присоединиться к условным "северянам", добровольно отказавшимся от "робовладения", или к "южанам", не желающим давать свободу своим роботам.