13 августа 2025, 12:29

Бросили плиты на парковке во дворе по адресу пр. Аль-Фараби, 134. Раньше на этих плитах стояли мусорные контейнеры. Потом контейнеры решили опустить ниже, а плиты просто бросили.

Правильно, зачем вывозить за собой?! Пусть дети играют на них, расшибая головы, и автовладельцы бьют свои автомобили об эти плиты (особенно зимой, когда снегом припорошит).

И коротко о благоустройстве данного двора - выкладываю фотографии на ваше обозрение. Хотя в соседних дворах (напротив "Большевички" и до "Радуги") везде новые асфальтные дорожки до подъезда, с новым бордюром. Даже в новостях по телевизору об этом говорили.

PS: Видимо, плиты придётся мне, пенсионерке в 67 лет, вывозить своими силами и асфальтные дорожки стелить самой