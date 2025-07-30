30 июля 2025, 09:24

Волей судьбы стал свидетелем вопиющего случая, больше похожее на мошенничество, красиво обернутое под ростовщиков. Все по порядку.

Знакомая попросила сопроводить ее во время получения краткосрочного кредита в одном из многочисленных ломбардов, куда мы приехали на моем авто. После недолгого ожидания заемщица присела к сотруднице фирмы просить сто пятьдесят тысяч тенге ссуды на срок один месяц. Молоденькая и симпатичная сотрудница была ласкова не в меру, много улыбалась и очень быстро настучала в компьютере данные клиента, рассказала вкратце условия займа, в конце срока озвучила конечную сумму в сто семьдесят семь тысяч, на что заемщица ответила, мол, не собирается тянуть долговое бремя и намерена через несколько дней вернуть долг, на том и порешили.

Через несколько дней, получив зарплату, моя знакомая решила отдать долг и отправилась к кредиторам, но там с нее потребовали конечную сумму сто семьдесят две тысячи,т ем самым подвергнув в лёгкое замешательство. Как так?- возмутилась заемщица, прошло всего два дня, а вы требуете как за месяц. Выяснилось, что двадцать семь тысяч - это страховка и она взыскивается сразу, а после к ней начисляется вознаграждение за пользование кредитом.

Причем та же сотрудница уже не улыбалась, как прежде, и не такая ласковая на полном серьезе потребовала полную сумму в сто семьдесят семь тысяч. Самое удивительное, заемщица и я, невольно оказавшийся быть свидетелем всего процесса, про страховку слухом не слыхивали. Решили обратиться в соответствующие органы. Так что будьте внимательны