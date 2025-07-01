1 июля 2025, 11:48

«Поделить» двор не могут соседи в центре Костаная. У дома по пр. Абая, 160 женщина высадила цветы – благое дело. Ухоженный двор радует глаз живущих здесь костанайцев. Однако дворы используют не только для степенных променадов. Площадки у домов, даже неблагоустроенные, всегда становятся местом для игр детей, и это вполне естественно и понятно, такую картину можно увидеть практически в каждом дворе.

Так и здесь: два дерева стали «воротами» для футбола. Но даже в профессиональном спорте мяч не всегда летит в створки ворот, а вратарь не всегда успевает поймать мяч. Вот и юные футболисты часто «мажут» и мяч летит прямиком в клумбы и под колеса проезжающих по двору машин.

- Между деревьями родители натянули сетку, она в метре от дороги, и дети пинают мяч, где в сетку, где мимо, и мяч попадает на проезжую часть, на цветы и т. д., - написала в редакцию «НГ» Неля Ширнина. - Разве можно играть возле дороги? Тем более за соседним домом большая поляна, почти бесхозная, почему бы там не играть? Это даже по технике безопасности не положено.

Мирно решить ситуацию соседям не удалось. Разговоры с родителями и обращение к участковому ни к чему не привели, дети продолжают играть, мяч все так же летит в клумбы и под машины.

- Я обращалась в полицию, приходили с родителями беседовали, после их ухода через 20 минут я вышла поливать и увидела такую картину - родительница ещё в прошлом году обещала повыдирать цветы, а в этом году осуществила свой подвиг, - рассказала Ширнина. - Обиделась, что я с балкона кричу, чтобы не бегали по цветам. Мне говорят: "Посадила цветы, бери и загораживай". И то же самое дети теперь говорят, когда им говоришь: "Не пинайте мяч на проезжую дорогу". Тем более, что у нас сквозная дорога, очень много машин стало, так как открылся магазин «Апельсин» едут и с Павлова, и с Абая. Мне 77 лет, так радовалась цветам. И нет, чтобы детей приучать к уважению возраста и труду, но увы…

Кто прав в данной ситуации и как решить ее мирно? Вопрос остается открытым.