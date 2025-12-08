В законопроект о защите прав потребителей внесли норму, по которой любая переписка о покупке товара или услуги будет считаться частью договора, передает Informburo.kz.

О нововведениях рассказал депутат мажилиса Мурат Абенов во время прямого эфира в Instagram на странице мажилиса.

"Мы теперь прописываем форму договора: любой наш разговор, любая видеозапись, любая переписка в WhatsApp, любая ваша реклама являются составляющей частью договора. Если мы с тобой переписывались, например, я деньги отправил. Если ты мне обещал, что гарантия будет три года, – всё это является договором. Если это не исполнится, он не может сказать, что договора не было. Потому что вся наша переписка будет являться договором. У компании есть сильные юристы, а человек не защищён", – сказал Абенов.

Если условия договора не будут выполнены, потребитель имеет право потребовать возврат денег, а также взыскать неустойку. Для этого в документе вводят понятия штрафа для продавца.

"Например, миллион тенге он мне вернёт за товар или услугу, а также заплатит 100 тысяч штраф. Бизнесу должно быть невыгодно нарушать права потребителей. Покупателю надо напрямую сначала обращаться к продавцу, если в течение 10 дней ответа нет, то лучше сразу подавать в суд", – добавил Абенов.

Он заверил, что суды будут обязаны принять соответствующие заявления от обманутых потребителей.